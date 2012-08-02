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Москва 24

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Общество

02 августа 2012, 17:09

В школах и детсадах Москвы выявлены нарушения на 680 млн рублей

мошенничество школы образование детские сады криминал департамент образования Москвы семейная и молодёжная политика

Москва 24

За последние 15 месяцев в столичных школах и детских садах выявлены нарушения, общая сумма которых более 680 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя службы финансового контроля при московском департаменте образования Алену Шахову.

"Основными выявляемыми нарушениями по результатам проверок являются: зачисление в штат так называемых "мертвых душ" с последующим присвоением денежных средств, злоупотребление служебным положением при трудоустройстве родственников", - отметила Шахова.

Также сотрудники школ и детсадов нередко завышают числа учащихся и объемы выполняемых ремонтных работ, чтобы получить дополнительное финансирование из бюджета. Кроме того, выявлено немало случаев незаконного предоставления учебных площадей в аренду.

Отсчет нарушений велся с момента создания службы (в апреле 2011 года) для контроля новой системы финансирования столичных образовательных учреждений. По словам Алены Шаховой, за эти месяцы работники службы провели 1,3 тысячи контрольных мероприятий (в том числе - рассмотрели 113 обращений граждан) и проверили хозяйственную деятельность в 188 учреждениях образования. Кроме того, было проведено более 1 тысячи различных тематических проверок, материалы по 25 из них были переданы в правоохранительные органы.

Пилотный проект по развитию образования стартовал с целью изменить нормы финансирования школ. Ранее в обычных школах Москве выделялось 63 тысячи на одного ученика, и только некоторые гимназии получали от города по 120 тысяч рублей на ребенка. Проект по развитию общего образования изменил норм финансирования. Теперь зависят от классов, уровня и объема учебного материала.

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