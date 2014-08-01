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Следствие

01 августа 2014, 11:57

В двух школах ЮЗАО платили зарплату "мертвым душам"

мошенничество школы следствие уголовные дела проверки Генеральная прокуратура России зарплаты Мертвые души

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице возбуждены два уголовных дела в отношении администраций школ №1 и №3, которые платили зарплату "мертвым душам", сообщает в пятницу, 1 августа, пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Следствие установило, что в средней общеобразовательной школе №3 с 2009 по 2013 год на имена умерших сотрудников было выписано свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, администрация составляла фиктивные табели учета рабочего времени и расчет заработной платы, издавала приказы в отношении умерших сотрудников о предоставлении отпусков, переводе на другую работу, совместительстве и материальном стимулировании.

Отметим, что от имени умерших были написаны все необходимые заявления.

Похожие нарушения обнаружили и в школе №1, где на умерших сотрудников выплачивалась зарплата в сумме, превышающей 300 тысяч рублей. Помимо этого, сотруднику, который не был оформлен необходимым образом, выплачивалась зарплата педагога свыше 100 тысяч рублей. Без фактического выполнения обязанностей и документального подтверждения выплачивалась зарплата и другим сотрудникам школы.

Уголовные дела возбуждены по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Основанием для их возбуждения стала проверка расходования выделенных на зарплату и поощрительные выплаты бюджетных средств, проведенная в этом году. Расследование инцидентов взято под особый контроль в прокуратуре Юго-Западного округа столицы.

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Ранее M24.ru сообщало, что заведующую детским садом осудили за присвоение зарплат "мертвых душ".

49-летняя женщина была осуждена по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере".

В январе 2005 года осужденная фиктивно устроила на работу сотрудника на должность рабочего, перевела его на должность сторожа, а после - дворника. Принятый сотрудник работу не выполнял, а его зарплату в течение 8 лет получала заведующая и распоряжалась ей по своему усмотрению.

Таким же фиктивным работником с 2010 года стала в последствии делопроизводитель, которая также никогда не работала в этом детском саду, а зарплату также получала заведующая. Общий ущерб от действий мошенницы составил около 2 миллионов рублей.

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