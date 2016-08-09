Киномода от Диора поднимется на крышу "Гаража"

Кадр из фильма "Диор и я"

Всех, кому интересен мир высокой моды, Музей "Гараж" cовместно с Центром документального кино приглашают на просмотр фильм "Диор и я".

Будни и праздники самого знаменитого модного дома, изнаночная сторона глянцевого великолепия, незаметный, но, пожалуй, самый важный труд простых швей, работа над идеями и концепциями – все это обычно остается за кадром, а здесь вынесено на первый план.

Лента рассказывает о приходе в компанию креативного директора Рафа Симонса. Он пришел в модный дом после громкого скандала с Джоном Гальяно, которого буквально вышвырнули из фэшн-индустрии из-за появления ролика с нацистским уклоном с его участием.

Перед Симонсом стояла сверхзадача: за 8 недель создать коллекцию haute couture и подняться на модный Олимп. Режиссер Фредерик Ченг скрупулезно фиксирует все аспекты работы кутюрье. Закулисье оживает, и мечта становится реальностью. Показ Рафа Симонса триумфален, он словно подхватил все начинания Кристиана Диора и, переложив их на современную почву, довел до совершенства.