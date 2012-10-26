Московские собаководы проведут митинг против догхантеров

Фото: ИТАР-ТАСС

28 октября в Новопушкинском сквере рядом с Пушкинской площадью столичные собаководы и зоозащитники выступят с требованием привлечь к ответственности живодеров-догхантеров, от рук которых погибли их домашние любимцы.

В сентябре жители западного округа столицы заявили, что в парке 50-летия Октября кто-то разбросал неизвестный яд, от отравления которым гибнут собаки. Позже в парке появились листовки с угрозами в адрес собаководов.

"Это митинг, который организовывают владельцы погибших домашних собак, в том числе в парке 50-летия Октября. Собаководы и зоозащитники объединились в движение "Зеленый поводок" и проведут митинг в воскресенье, в 11 утра. Поводом для проведения митинга стали участившиеся случаи отравлений домашних собак ядом, разбрасываемым в городских парках, и тот факт, что до сих пор ни один живодер не понес наказания", - сказала координатор зоозащитного движения Дарья Хмельницкая в интервью РИА Новости.

Организаторы митинга подсчитали, что в 2012 году в столице погибли более тысячи собак, как бездомных, так и имеющих хозяев. Среди них были собаки-поводыри, собаки-спасатели, собаки-психотерапевты, помогавшие детям с нарушениями развития.

"Мы требуем найти и наказать виновных в массовых убийствах животных, а также привлечь к уголовной ответственности создателей и администраторов сайтов, пропагандирующих жестокое обращение с животными", - подчеркнула Хмельницкая.