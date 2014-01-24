Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 января 2014, 01:11

Политика

В Черкассах, Тернополе, Львове и Ровно захвачены здания администраций

Фото: ИТАР-ТАСС

На Украине сторонники оппозиции захватили здания администраций в Черкассах, Тернополе, Львове и в городе Ровно. Это произошло во время переговоров лидеров простестующих с президентом страны Виктором Януковичем меньше чем через час после того, как в Киеве закончилось объявленное ранее перемирие, информирует телеканал "Москва 24".

На улице Грушевского и Майдане пока затишье, стало больше протестующих, заметна перегруппировка. Баррикады выстроены в несколько эшелонов, как перед штурмом. На периферии занятых оппозицией территориях происходят отдельный стычки.

митинги беспорядки Киев Украина жизнь в мире переговоры захваты Майдан

