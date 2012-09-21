Форма поиска по сайту

21 сентября 2012, 15:58

Политика

Режим работы транспорта 22 сентября изменится из-за митинга

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением шествия и митинга 22 сентября в центре Москвы меняется режим движения автомобилей и работы общественного транспорта.

Шествие против принятия в России законов о ювенальной юстиции начнется в 15.00. Оно пройдет по улице Малая Якиманка, Якиманской и Крымской набережной.

По этой причине движение транспорта по Бродникову переулку, улице Малая Якиманка, Якиманской и Крымской набережным будет ограничено с 14.00 и до окончания мероприятия.

Кроме того, движение по улице Большая Якиманка будет ограничено на время прохождения колонны, сообщает ГУ МВД по Москве.

Московская полиция обращается к водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

В свою очередь, Мосгортранс предупреждает, что с 14.30 и до окончания мероприятия троллейбусы близлежащих маршрутов № 4, 33 и 62 будут работать с увеличенными интервалами.

