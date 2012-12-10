"Коммерсантъ ВЛАСТЬ" № 49 от 10 декабря 2012 года

Дорога к детдому

Ежегодно в России около 20 тысяч оставшихся без попечения родителей детей проходят через больницы, прежде чем их определят в дома ребенка, детские дома, приюты или интернаты. Спецкорреспондент ИД "Коммерсантъ" Ольга Алленова побывала в Новосибирске, где благодаря удачному сотрудничеству властей и НКО "больничные дети" получили редкую возможность жить в условиях, приближенных к нормальным.

Ольга Алленова, Ъ-Власть

Исходная позиция

С момента первого массового митинга на Болотной площади прошел ровно год. За это время Владимир Путин в третий раз стал президентом, поднялась и схлынула волна уличных протестов, а жизнь в стране вроде как вернулась в привычное русло. "Власть" решила изучить настроения и ожидания различных социальных групп, чтобы понять, насколько реальна эта стабильность. Начать журналисты решили с верхушки городского среднего класса, который объединяет многих участников протеста и представителей правящей элиты.

Елизавета Сурначева, Елена Киселева, Александр Габуев, Ъ-Власть

Вот такие пироги

Бывший глава Росмолодежи Василий Якеменко, лидер движений "Идущие вместе" и "Наши", весной 2012 года задался целью объединить "рассерженных горожан" вокруг нового проекта — "Партии власти". Журналисты издания решили выяснить, почему эта идея потерпела крах, а самому Якеменко пришлось сменить чиновничью должность на кондитерское ремесло.

Илья Барабанов, Ъ-Власть

В России можно только мерить

В конце декабря пройдет Госсовет по инвестиционному климату в регионах. На нем должна быть утверждена методика оценки эффективности региональных чиновников. "Власть" ознакомилась с документом и обнаружила, что в нем отсутствует главное — система поощрений и наказаний.

Вера Ситнина, Ъ-Власть

Виски с кровью

На экраны выходит фильм Джона Хиллкоута "Самый пьяный округ в мире" о семье провинциальных американских бутлегеров, которые вынуждены защищать себя и свое ремесло в разгар борьбы с незаконным оборотом алкоголя в 1920-е годы. Журналист издания попытался разобраться в том, чем эта картина отличается от классического кино про самогонщиков.

Михаил Трофименков, Ъ-Власть