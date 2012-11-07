Около тысячи человек пришли на "Красный марш" в Москве

Коммунисты отметили в столице годовщину Октябрьской революции маршем

В Москве прошел "Красный марш", организованный Коммунистической партией России, движением "Левый фронт" и другими оппозиционными организациями.

Как передает корреспондент M24.ru, участники шествия прошли по Тверскому бульвару в сторону Новопушкинского сквера. Среди главных лозунгов - "Свободу политзаключенным", на флагах участников виднелись портреты Ленина.

Всего в акции приняли участие несколько тысяч человек, к которым присоединилась колонна с Большой Никитской улицы. Основные требования митингующих – за изменение "системы", освобождение политических заключенных и против "полицейского" государства. Акция завершилась пением "Интернационала".

Ранее мы сообщали о намерении московских коммунистов и левых сил провести совместное шествие и митинг в центре столицы. Представитель организаторов акции "Красный марш" Роман Чеботарев сообщил, что шествие и митинг согласованы с властями.

7 ноября, в 95-ю годовщину Октябрьской революции, митинги и шествия прошли по всей стране. Акции прошли без конфликтов с властями, всего в них приняли участие несколько тысяч человек.