На Васильевском спуске начинается митинг-концерт в поддержку жителей Крыма

На Васильевском спуске начался митинг-концерт в поддержку Крыма. Ряд улиц - Москворецкая, Варварка, Ильинка и Большой Москворецкий мост - перекрыты из-за акции, сообщает телеканал "Москва 24".

По оценкам столичных правоохранителей, на митинге собралось более 65 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Напомним, накануне Крымский парламент принял решение войти в состав России на правах субъекта федерации. Вопрос вынесен на общекрымский референдум, который пройдет 16 марта.

Решение депутатов автономии вызвало недовольство новой власти Украины. Центризбирком Украины заблокировал доступ к базе данных реестра избирателей на территории Крыма.

Западные политики высказались против проведения референдума. В частности, о нелегитимности проведения референдума высказался президент США Барак Обама.