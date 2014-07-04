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Законы

04 июля 2014, 16:30

Госдума ужесточила наказание за беспорядки на митингах

митинги Госдума законы

Фото: ИТАР-ТАСС

В третьем чтении в пятницу Госдумой был принят закон об ужесточении наказания за нарушения законов на митингах, шествиях и пикетах.

Теперь неоднократное нарушение порядка проведения митинга наказывается лишением свободы до пяти лет, штрафом от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или обязательными работами до 480 часов. При этом нарушение проведения митинга будет считаться неоднократным, если совершено человеком, ранее привлекавшимся к административной ответственности более двух раз в течение полугода.

При этом штраф в 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 дней предусмотрен за повторное неповиновение участника или организатора митинга полиции, военнослужащим, сотрудникам ФСБ или ФСО. Для должностных лиц штраф в таком случае составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.

Если митинг создал помехи для транспорта или движения пешеходов, или количество митингующих превысило заявленное, будет применен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составит от 250 тысяч до полумиллиона рублей.

Также законом устанавливается что представители СМИ на митинге должны иметь при себе редакционное удостоверение или любой другой документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, а также "отличительный знак прессы".

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