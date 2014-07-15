Фото: ИТАР-ТАСС

Московский метрополитен проведет внутреннее расследование по факту аварии на Арбатско-Покровской линии, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Мы на высшем уровне будем выяснять причины, а также проведем внутреннее служебное расследование по факту ЧП. Будем создавать комиссию", - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, погибли 15 человек. Пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.