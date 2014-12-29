Двое человек забрались в тоннель на "Бауманской", "перепутав" его с туалетом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В тоннеле столичной подземки задержали двоих молодых людей, зашедших туда для того, чтобы справить нужду, сообщил M24.ru пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, в воскресенье после полуночи двое юношей 20 и 21 году возвращались после корпоратива в состоянии алкогольного опьянения. На станции "Бауманская" они зашли в тоннель, ведущий в сторону "Курской". Молодые люди справили нужду и хотели вернуться обратно, однако были задержаны сотрудникам полиции.

Задержанных проводили в отделение, где на них составили административные протоколы, нарушители заплатили по 500 рублей штрафа.

"Сегодня молодые люди пришли в полицию, показали квитанции об оплате штрафа и раскаялись в содеянном", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, неделю назад в полицию явился с повинной диггер, занимавшийся со своей подругой любовью на участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена. В полиции с нарушителем провели разъяснительная работу.

Как сообщалось ранее, молодой человек вместе со своей подругой проникли в тоннель метро, где занялись сексом, фотографируя себя на фоне тоннеля. Позже снимки были размещены в интернете. А столичная полиция начала проверку.

Инцидент стал поводом для внеплановой проверки системы безопасности технологических объектов в метро. Работники столичной подземки должны были убедиться в том, что в тоннели нельзя проникнуть через вентиляционные шахты.