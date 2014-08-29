Московский дайджест: открытие стадиона "Спартак" и все важное за неделю

Фото: M24.ru

Сетевое издание M24.ru предлагает читателям освежить в памяти ключевые темы уходящей рабочей недели. "Активные граждане" выбрали 9 новых автобусных маршрутов, в Новой Москве началось строительство ЦКАД, а футбольных фанатов порадовали долгожданным открытием стадиона "Спартак" и одноименной станции метро.

Понедельник

25 августа Сергей Собянин открыл новую пешеходную зону на улицах Покровка и Маросейка. По словам мэра, в столице появился еще один интересный прогулочный маршрут, который вдохнет новую жизнь в этот уголок старой Москвы.

Организация пешеходной зоны на Покровке и Маросейке стала очередным примером комплексного подхода к обустройству московских улиц. Проект превратил улицы с 3-4 полосами одностороннего движения шириной от 11,4 до 14,9 метров в комфортное пространство для автомобилистов и пешеходов. Проезжую часть сузили до 7-10 метров, оставив 2-3 полосы для автотранспорта, а тротуары расширили до 3,6-4 метров и вымостили гранитом.

Кроме того, на пешеходной зоне установили новые фонари, вазоны, урны, велопарковки, убрали с фасадов зданий и уличного пространства 465 линий кабеля и демонтировали 540 незаконных вывесок. Фасады 111 особняков, в том числе памятников культурного наследия, отремонтировали за счет городского бюджета и средств собственников. 19 построек оборудовали художественной подсветкой. Благоустроены не только сами улицы, но и территории 56 прилегающих к ним дворов.

Собянин открыл пешеходную зону на улицах Покровка и Маросейка

Вторник

Жители Москвы выбрали девять новых автобусных маршрутов. Голосование проходило на сайтах проектов "Наши маршруты" и в мобильном приложении "Активный гражданин". Выбор маршрутов проходил в два этапа. Изначально предложения от горожан собирали на сайте проекта "Наши маршруты" с апреля по июль. В итоге из полутора тысяч возможных вариантов было выбрано девять. Новые маршруты никак не пересекаются между собой и находятся в разных округах Москвы.

После этого разработанные проекты были предложены на суд "активных" граждан. Здесь проект собрал мнения более 80 тысяч москвичей, причем почти всем новые маршруты пришлись по душе, в том числе положительную оценку им дал и Сергей Собянин.

Москвичи одобрили создание девяти новых автобусных маршрутов

Кроме того, 26 августа Сергей Собянин дал старт строительству первого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги, который пройдет по территории Новой Москвы и прилегающим районам Московской области от Каширского до Калужского шоссе.

Первый участок ЦКАД предусматривает строительство шоссе с 4 полосами в обе стороны с возможностью расширения до 6 полос. Длина участка составит 49,5 километров, при этом на территории Москвы построят 22,8 километра дороги. В ближайшем будущем начнется строительство еще трех комплексов ЦКАД.

Реализация проекта ЦКАД

Также во вторник утвердили правила посадки в трамваи нового поколения, не оборудованные турникетами. Теперь при входе в трамвай или другой транспорт, где отсутствуют турникеты, нужно будет оплатить поездку, пропустив билет или проездной через специальный валидатор. Сергей Собянин поручил усилить работу контролеров на этих маршрутах.

Как выглядит трамвай нового поколения

Среда

В Москве открылся долгожданный домашний стадион футбольного клуба "Спартак" и одноименная станция метрополитена. Стадион "Спартака" строился в Тушине с 2010 года. Помимо футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной на территории стадиона расположены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики. Общая площадь комплекса - 155 тысяч квадратных метров. В его состав входят стадион на 42 тысячи зрителей, спортивный зал с трибунами на 12 тысяч мест, помещения и зоны гостеприимства, парковка на 7,5 тысяч машино-мест. Планируется также строительство гостиничного комплекса.

Станция метро "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии стала 195-й в столичной подземке.

Платформенная часть "Спартака" была построена в 1975 году, однако до 2011 года станция была законсервирована из-за того, что вблизи станции не было жилых домов. Строительство было возобновлено в 2012 году связи с возведением стадиона футбольного клуба "Спартак" - "Открытие Арена". В оформлении станции использована спортивная тематика.

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили стадион "Открытие Арена"

Также 27 августа в Москве стартовал открытый всероссийский конкурс на лучшую концепцию ландшафтного парка "Митино". По задумке организаторов конкурса, концепция определит стратегию развития парка на ближайшие 15 лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 ноября. Участником может стать российское юридическое лицо или консорциум юридических лиц. При этом в состав консорциумов может входить зарубежные партнеры.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА: ПАРК "МИТИНО" Ландшафтный парк "Митино" расположен на Северо-Западе Москвы в районе Митино. Его площадь составляет 126 гектара. До 30-х годов XX века территория парка была покрыта лесом, в 1933 году здесь построили дачный поселок Московского треста хлебопечения. Ландшафтный парк "Митино" расположен на Северо-Западе Москвы в районе Митино. Его площадь составляет 126 гектара. До 30-х годов XX века территория парка была покрыта лесом, в 1933 году здесь построили дачный поселок Московского треста хлебопечения. В 1990-х годах парк исследовали археологи, после чего ему был присвоен статус памятника истории и культуры, не подлежащего застройке. А в 2003 году в каньоне реки Барышихи оборудовали ландшафтный парк. В парке "Митино" находятся курганы-могильники XI-XIII веков. Здесь также расположены храм-часовня Святых равноапостольных Константина и Елены в честь Почаевской иконы Божьей Матери.





Четверг

Московские власти аннулировали документы на реконструкцию доходного дома братьев Прошиных по адресу дом 22 на 1-й Тверской-Ямской улице. Мэр столицы отметил, что отзыв градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) является адекватной реакции города на "акт вандализма" со стороны застройщика. Отметим, что аннулирование ГПЗУ означает, что подрядчик больше не может проводить какие-либо строительные работы на данной территории.

ГПЗУ было выдано компании в апреле 2013 года. Согласно документу, здание разрешалось реконструировать под гостиницу, однако подчеркивалось, что фасад доходного дома необходимо сохранить. Однако подрядчик пренебрег этим указанием и с 18 по 20 августа компания-застройщик незаметно провела демонтаж фасада дома за фальшфасадом.

Сергей Собянин аннулировал контракт на реконструкцию дома Прошиных



Пятница

На заседании 29 августа Общественная палата Москвы приняла решение о создании Штаба гражданских наблюдателей за выборами в Московскую думу. Штаб возглавит Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях. Член ОП Вадим Ковалев и действующий депутат Мосгордумы Олег Бочаров станут заместителями главы штаба по вопросам видеонаблюдения и связей с общественностью.

Штаб, объединяющий наблюдателей от разных кандидатов, уже действовал при ОП на прошлогодних выборах мэра столицы. Благодаря его деятельности все избирательные участки были оборудованы камерами видеонаблюдения, что дало возможность изучить ситуации, по которым поступали жалобы и требования пересчета голосов.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014



Кроме того, в пятницу стало известно, что ГИБДД определила список из 39 школ, чьи ученики за первые шесть месяцев этого года попали в ДТП два и более раз. Речь идет о тех случаях, когда дети переходят дорогу или сталкиваются с автомобилем, катаясь на велосипеде и даже, если попадают в аварию, сидя в машине родителей. Об этом M24.ru рассказал врио начальника столичного управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко.

Фото: ИТАР-ТАСС

Больше всего таких школ оказалось в Северо-Западном округе - 9. В Южном округе таких образовательных учреждений семь, в их числе оказалась школа № 1527 на проспекте Андропова. На территории Новой Москвы в "черный список" попали пять школ, в Юго-Западном округе четыре образовательных учреждения отметились большим количество ДТП, причем два из них, № 538 и № 554, находятся на улице Каховка. Четыре школы попали под пристальное внимание ГИБДД в Северном округе, по три - в Западном и Северо-Восточном. В Зеленограде, Юго-Восточном и Восточном округа в "черный список" попало по два образовательных учреждения, а в Центральном округе отличилась только одна школа - №480, расположенная на Средней Калитниковской улице.