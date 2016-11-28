Посвященный русской живописи поезд появится в московском метро

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Запуск брендированного поезда метро, посвященного русской живописи XX века, состоится 30 ноября в 11:00 в депо "Красная Пресня", сообщает пресс-служба просветительского проекта "Интенсив XX".
В вагонах этого поезда можно будет почитать об этапах развития русской живописи XX века и увидеть 78 репродукций известных работ из коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Поезд будет курсировать по кольцевой линии метро.
Проект подготовлен столичным метрополитеном совместно с Третьяковской галереей.
Третьей частью проекта станет тематическое оформление станции "Парк культуры".
В ходе проекта каждые два месяца будут представлены разные этапы развития русской живописи ХХ века: авангард, соцреализм и 1960-е – 1980-е годы.