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Новости

28 ноября 2016, 13:23

Город

Посвященный русской живописи поезд появится в московском метро

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Запуск брендированного поезда метро, посвященного русской живописи XX века, состоится 30 ноября в 11:00 в депо "Красная Пресня", сообщает пресс-служба просветительского проекта "Интенсив XX".

В вагонах этого поезда можно будет почитать об этапах развития русской живописи XX века и увидеть 78 репродукций известных работ из коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Поезд будет курсировать по кольцевой линии метро.

Проект подготовлен столичным метрополитеном совместно с Третьяковской галереей.

Запуск брендированного поезда – первый этап просветительского проекта "Интенсив XX". 30 ноября начнет работу портал intensiv20.ru, на котором в виде ярких и коротких лекций и подкастов будет размещена информация об авторах и коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу.

Третьей частью проекта станет тематическое оформление станции "Парк культуры".

В ходе проекта каждые два месяца будут представлены разные этапы развития русской живописи ХХ века: авангард, соцреализм и 1960-е – 1980-е годы.

метро транспорт новости культурного мира
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