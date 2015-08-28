На 11 станциях метро установят справочные стойки "Живое общение"

Справочно-информационные стойки "Живое общение" установят на 11 станциях столичного метрополитена. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На закупку и установку стоек "Живое общение" подземка потратит не более 21,3 миллиона рублей. Стойки появятся на следующих станциях:

За январь 2015 года сотрудники справочно-информационного киоска "Живое общение" на станции "Комсомольская" ответили на 25 тысяч обращений пассажиров. Наиболее часто пассажиры интересовались тем, как добраться до конкретных станций и улиц, а также до аэропортов и вокзалов.

Персонал, работающий на информационной стойке, готов предоставить информацию, касающуюся проезда в метро и наземном транспорте, с возможностью распечатки маршрута на бумажном носителе. Задать вопросы можно как на русском, так и на английском языке. Отдельные сотрудники также владеют ирландским, норвежским и японским языками.

Справочно-информационный киоск "Живое общение" функционирует ежедневно с 8:00 до 20:00.