На 11 станциях метро установят справочные стойки "Живое общение"

Фото: ТАСС/ Михаил Джапаридзе
Справочно-информационные стойки "Живое общение" установят на 11 станциях столичного метрополитена. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
На закупку и установку стоек "Живое общение" подземка потратит не более 21,3 миллиона рублей. Стойки появятся на следующих станциях:
Напомним, что первый киоск "Живое общение" появился на станции "Комсомольская" в конце января этого года. За этой стойкой работает специально обученный персонал, который готов ответить на любой вопрос.
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- Стойка оборудована специальными справочными терминалами для оказания помощи персоналу. Если специалист не может найти ответ на какой-то вопрос, он всегда может зайти на тот или иной сайт, обратиться в ту или иную справочную службу города либо установить, как с РЖД, прямую линию.
За январь 2015 года сотрудники справочно-информационного киоска "Живое общение" на станции "Комсомольская" ответили на 25 тысяч обращений пассажиров. Наиболее часто пассажиры интересовались тем, как добраться до конкретных станций и улиц, а также до аэропортов и вокзалов.
Персонал, работающий на информационной стойке, готов предоставить информацию, касающуюся проезда в метро и наземном транспорте, с возможностью распечатки маршрута на бумажном носителе. Задать вопросы можно как на русском, так и на английском языке. Отдельные сотрудники также владеют ирландским, норвежским и японским языками.
Справочно-информационный киоск "Живое общение" функционирует ежедневно с 8:00 до 20:00.