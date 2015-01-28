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28 января 2015, 11:34

Ко Дню Победы в метро запустят "Поезд победителей"

метро метрополитен планы Владимир Погонин поезд победителей

Фото: m24.ru

Московский метрополитен планирует запустить "Поезд победителей" к 70-летию Победы в Великой отечественной войне, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на замначальника подземки по коммуникациям Владимира Погонина.

"К нам обращаются различные республики, чтобы мы эту работу провели. Сейчас мы согласуем все вопросы с министерством обороны", - отметил Погонин.

По его словам, в вагонах "Поезда победителей" будут развешаны портреты участников войны.

Напомним, в столичной подземке уже курсируют поезда, посвященные ВОВ - "Курская дуга" и "Народный ополченец". Поезд "Курская дуга" начал курсировать в московском метро в 2003 году. Этот состав - напоминание о бронепоезде "Московский метрополитен", который был построен на пожертвования работников подземки и участвовал в боях в 1943 году.

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Помимо этого, в московском метро курсируют именные и юбилейные поезда "Красная стрела ", "Читающая Москва", "Акварель", "Поэзия в метро" и ретро-поезд.

Также в 2013 году москвичи могли стать пассажирами составов, посвященных творчеству Владимира Маяковского, а в 2011 году в рамках Года итальянской культуры в России в столичную подземку "спустились" итальянцы Данте Алигьери и Франческо Петрарка. К Олимпиаде в Сочи также был приурочен пуск "именного" поезда.

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