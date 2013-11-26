Пассажиры метро избили полицейского на Кольцевой линии

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Пассажиры столичной подземки избили полицейского в гражданской одежде. Страж порядка сделал замечание одному из попутчиков по поводу его большого рюкзака, который мешал остальным людям.

Инцидент произошел вечером 25 ноября между станциями "Октябрьская" и "Парк Культуры" Кольцевой линии. В ответ на замечание обладатель громоздкого рюкзака принялся нецензурно браниться. Правоохранитель сделал ему повторное замечание, сообщив, что он является сотрудником полиции. После второй пассажир, находившийся неподалеку, ударил стража порядка локтем в лицо, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

При этом владелец рюкзака также попытался ударить полицейского. Последний предпринял попытку задержать хулиганов, но те скрылись.

По факту инцидента ведется проверка.