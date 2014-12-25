Андрей Бочкарев: "Метро в Мытищах есть в планах после 2018 года"

Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская

Москва в 2015 году продолжит масштабную программу строительства транспортных объектов - дорог и метро. Город не планирует сокращать объемы инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры столицы. Глава департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал в интервью M24.ru, каких станций подземки москвичам ждать в ближайшее время, когда начнется реконструкция Калужского шоссе и как изменится Ленинский проспект.

- Андрей Юрьевич, подведите итоги года в строительстве. Какие главные проекты были реализованы? Что город не успел сделать?

- Мы выполнили работы по всем объектам, которые запланировали. Завершено строительство многих важных дорожных объектов: эстакада на пересечении Варшавского шоссе и улицы Академика Янгеля, развязка на пересечении Волгоградского проспекта и МКАД, реконструкция Можайского шоссе и Кутузовского проспекта. Сдаем последние эстакады на Мичуринском проспекте, развернули масштабные работы на Дмитровском шоссе. В кратчайшие сроки была проведена реконструкция Гребного канала в рамках подготовки к чемпионату мира по гребле на байдарках и каноэ.

- Когда будут введены в строй новые станции метро?

- В первой половине следующего года запустим "Котельники", "Румянцево", "Саларьево". К сожалению, уложитсья в запланированные сроки не удалось, но в скором времени станции будут готовы.

- Резкий скачок курса валют как-то скажется на темпах строительства метро?

- Думаю, нет. Основные материалы и техника, которые мы используем - отечественного производства.

- Рассматривается ли варианты строительства метро в Мытищах?

- Не просто рассматривается, оно стоит у нас в программе после 2018 года. Раньше работы не начнутся, потому что в приоритете решение других транспортных вопросов, но в программе строительства метро до 2020 года этот объект есть.

- Планируется реконструкция Филевской линии. Сейчас говорят о трех вариантах организации работ: полностью закрыть линию на время реконструкции, частично перекрыть движение или построить новую ветку – над землей на опорах...

- Нет, новой линии там точно не будет. Закрывать всю ветку тоже вряд ли станут. Может быть, только частично. План чуть позднее определят коллеги из метрополитена. Там, в основном, предполагаются ремонтные работы. Нужно привести в порядок существующие платформы и станции.

Мы немного "затянули" сроки реконструкции Щелковского шоссе, но до мая объект будет сдан



- Каковы планы на 2015 год по реконструкции вылетных магистралей?

- Основные работы уже завершаем. Мы немного "затянули" сроки реконструкции Щелковского шоссе, но до мая объект будет сдан. Закончены работы на Варшавском, Каширском, Ярославском шоссе и на Балаклавском проспекте. Стартовал второй этап работ на Волгоградском проспекте - на пересечении с Люблинской улицей. Там появится новая развязка с тоннелем. Началась реконструкция Волоколамского шоссе в районе нового стадиона "Открытие Арена". Наконец, одним из самых важных объектов является реконструкция 25 километров Калужского шоссе - от МКАД по территории Новой Москвы. Контракт уже подписан, работы начались. Они развернутся в полную силу в первом квартале 2015 года.

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- Что будет с Ленинским проспектом? В прошлом году проект реконструкции отложили до тех пор, пока в Новую Москву не проведут метро. Вы сказали, что станции метро на Сокольнической линии будут введены в начале года.

- К осени завершатся работы по реконструкции развязки на пересечении Ленинского проспекта с МКАД. Помимо Сокольнической линии метро, мы тянем в Новую Москву Калининско-Солнцевскую ветку. Появятся новые станции "Солнцево", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Они должны повлиять на загруженность Ленинского проспекта, "забрав" часть пассажиров, которые приезжали наземным транспортом на станцию "Юго-западная". Планируется оценить взаимное влияние двух линий, транспортные потоки и еще раз проанализировать планы реконструкции Ленинского проспекта, которые раньше были озвучены. Возможно, они будут подкорректированы, снизятся объемы работ. Как именно – пока рано говорить.

Главным образом, на Ленинском планируется построить эстакады прямого хода на перекрестках, как было сделано на Рублевском шоссе, Мичуринском проспекте и на Варшавском шоссе в районе пересечения с улицей Академика Янгеля. Это должно снять напряжение на трассе, улучшить движение между районами. Эстакады пройдут над низиной, поэтому они могут быть грамотно вписаны в существующий рельеф.

У объектов на МКАД более 300 собственников.



- Вы упомянули реконструкцию Волоколамского шоссе. Полгода назад вы утверждали, что проект может получиться крайне дорогим, поскольку часть трассы проходит под Каналом имени Москвы. Появились ли варианты, как снизить стоимость строительства?

- Сейчас мы строим эстакаду на участке от МКАД до Канала имени Москвы, в районе съезда к стадиону "Открытие Арена". В самом начале 2015 года начнем масштабную реконструкцию путепровода, который идет через МКЖД. Он будет приподнят и расширен. Следующим этапом станет реконструкция тоннеля на пересечении с Каналом имени Москвы, объект пока в проработке.

- Но уже есть варианты, как снизить стоимость?

- Это не просто тоннель или пересечение с железной дорогой. Это канал, по которому ходят паромы, суда, и под ним нужно расширить тоннель. Те решения, которые есть сейчас, обойдутся в колоссальные деньги, миллиарды и миллиарды рублей. Поэтому пока идет проработка проекта, оценка и сопоставление различных вариантов. О сроках говорить пока преждевременно.

- Готовится комплексная реконструкция МКАД. На каких участках в первую очередь будут проведены работы?

- Мы ведем работы на участке от Можайского шоссе до Ленинского проспекта. По остальным сроки и планы еще будут корректироваться. На МКАД находится много крупных объектов, торговых и развлекательных центров. К ним построены несколько десятков съездов, особенно со стороны Московской области. Часть из них была возведена незаконно. Во время проектирования мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда там, где мы хотим построить развязку, уже есть съезд. Сейчас создана специальная комиссия, которая анализирует ситуацию, решает, что делать с этими съездами, как упорядочить примыкания, взаимодействовать с собственниками. Всего у объектов на МКАД более 300 собственников.

Рассматривается возможность сделать Северо-Восточную хорду платной дорогой



- Может быть также, что они будут реконструировать съезды за своей счет?

- Возможно, но это долгий процесс. Надо разобраться с тем, что есть. 20 лет проблемой никто не занимался.

- Как будет идти строительство Северо-Восточной хорды? Говорили, что она так же, как и дублер Кутузовского проспекта, может быть построена за счет инвестора и стать платной.

- Мы рассматриваем возможность сделать Северо-Восточную хорду платной. Но это очень сложный объект. Мы работаем с инвесторами, присматриваемся. Инфраструктурные проекты - это не сиюминутный бизнес "купи – продай", а долгосрочные, масштабные инвестиции. В таких проектах могут участвовать только серьезные игроки, которые уже имеют опыт инфраструктурных проектов. Их в мире не так много.

- Из иностранных инвесторов кто-то проявляет интерес?

- Мы ведем предварительные переговоры с разными компаниями, в том числе иностранными - из Европы, Америки, Азии. Каждый день с кем-то встречаемся. Кроме того, напомню, что участок от Измайловского до шоссе Энтузиастов будет построен в следующем году за счет бюджета. Контракты уже подписаны, работы начинаются, в начале года они развернутся на полную мощность.

Если раньше на дорожное строительство ежегодно выделялось 20-25 миллиардов, то в 2011 году сумма инвестиций составила 120 миллиардов рублей



- С 2011 года темпы дорожного строительства в Москве выросли в 4,5 раза. За счет чего это произошло?

- Мы сокращаем сроки строительства за счет интенсификации производства, трехсменной работы. Также увеличилась сумма бюджетных инвестиций в дорожное строительство. Если раньше ежегодно выделялось 20-25 миллиардов, то в 2011 году сумма инвестиций составила 120 миллиардов рублей.

- Сколько средств заложено на дорожное строительство в 2015 году?

- 80 миллиардов рублей. Это на 15 млрд рублей меньше, чем в 2014 году. Но, во-первых, основные крупные объекты уже построены, завершены основные работы на вылетных магистралях. Во-вторых, мы уточнили стоимость проектов. По сравнению с предыдущими годами она уменьшилась в среднем на 25-30% за 1 километр. Всего на транспортное строительство с 2014 по 2017 год будет потрачено 1,5 триллиона рублей. Деньги пойдут и на дороги, и на метро.

- Сколько подрядчиков сейчас работает с вами?

- В целом по городу более 300 основных подрядчиков. Около 15 из них строят дороги, самые крупные – "Мостотрест ", "Аркс", "Ингеоком" и другие.

- Как идет строительство Северо-Западной хорды? Когда будет запущен Алабяно-Балтийский тоннель?

- Формально тоннель готов. Основные строительно-монтажные работы практически завершены, ведутся пуско-наладочные работы. В начале года полностью заработает. Кроме того, завершаются работы к северу от тоннеля - на Большой Академической улице, и к югу - на улице Берзарина. Это все части Северо-Западной хорды. Полностью она будет построена в 2016 году.

"План города": Как в столице строят новые дороги



- На улице Берзарина будет построен первый в Москве тоннель винчестерного типа. Какие еще необычные объекты строятся в городе?

- Например, мы почти построили эстакаду на Можайском шоссе длиной более 2 километров. Таких объектов в Европе больше нет. Раньше на ее месте находились три светофорных перекрестка, было постоянное нагромождение машин. Теперь автомобили пролетают мгновенно. Когда наши коллеги из федеральных органов власти закончат реконструкцию Можайского шоссе за пределами МКАД, эта развязка будет работать вплоть до Одинцова. Вообще каждая развязка на пересечении с МКАД - интересна по своей форме. Можно вспомнить, что мы построили Серебряноборский тоннель, в котором совмещены автомобильное движение и метро. Он гораздо более сложный, чем винчестерный тоннель на Берзарина.

- В Мневниковской пойме появится парламентский центр. В Госдуме уже заявили, что нужно организовать речной транспорт из Мневников в центр Москвы. Возможно ли построить инфраструктуру для этого?

- Я думаю, технически это возможно. Но нужно подумать, насколько это целесообразно и эффективно. В целом развитием речного транспорта занимается департамент транспорта Москвы.

- А вообще какие объекты будут построены в связи с переносом парламента в Мневники?

- Северо-Западная хорда как раз пройдет в непосредственной близости от этого центра. Кроме того, там появятся станции Третьего пересадочного контура, или "второго кольца" метро. Улучшать транспортную доступность этой части города планировалось уже давно. Мы понимали, что район так или иначе будет развиваться. Теперь дороги и метро пригодятся и для обеспечения работы парламентского центра.

Беседовала София Сарджвеладзе