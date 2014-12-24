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24 декабря 2014, 20:09

В Мневниковской пойме откроют две станции метро

метро Мневниковская пойма станции

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На территории Мневниковской поймы откроют две новые станции Третьего пересадочного контура - "Мневники" и "Терехово", сообщил на пресс-конференции глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.

"Это позволит обеспечить хорошую доступность территории для пассажиров общественного транспорта", - считает Кульбачевский.

По словам руководителя ведомства, в южной части поймы появится серфинг-парк "Волна" и ледовая арена ЦСКА, пишет Агентство "Москва".

Напомним, что проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. Согласно ему, в северной части поймы разместится Парламентский центр площадью 345 тысяч кв. м, куда переедут Совет Федерации и Госдума.

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На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой. Под площадью будет проходить линия метро. На территории Мневников построят порт “Парламентские Сады”. Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.

Третий пересадочный контур соединит существующие линии подземки на пересечении с кольцевой. Это значительно сократит время пути для пассажиров. Им больше не придется пересаживаться на центральных станциях.

Первым построят участок "Нижняя Масловка" – "Деловой центр". Его запустят в 2016 году. Следом планируется построить "северный" участок ТПК до "Авиамоторной". Затем линию продлят до станции "Каширская". Завершат строительство Третьего пересадочного контура южный и западный участки от "Каховской" до "Кунцевской". Планируется, что полностью ТПК введут в эксплуатацию в 2019 году.

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