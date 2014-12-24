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24 декабря 2014, 11:18

У станции метро "Боровское шоссе" появится перехватывающая парковка

метро Боровское шоссе тпу перехватывающие парковки строительство и реконструкция

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На транспортно-пересадочном узле у строящейся станции метро "Боровское шоссе" оборудуют перехватывающую парковку, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

ТПУ займет 14,8 гектара, перехватывающая парковка будет рассчитана на 250 машиномест, также там построят паркинг на 700 машиномест. Общая площадь объектов "Боровского шоссе" составит 160,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, градостроительно-земельная комиссия одобрила утвердила границы территории ТПУ "Парк Победы". Он займет 24 гектара, общая площадь узла составит 200 тысяч квадратных метров.

Сейчас у 12 станций метро функционирует 21 перехватывающая парковка на более чем 5 тысяч мест. До конца этого года планируется ввести еще три перехватывающих парковки общим объемом свыше тысячи машиномест.

Так, возле "Волоколамской" появится стоянка на 400 мест (Новотушинская ул., вл. 1-3); у метро "Пятницкое шоссе" - на 500 мест (Пятницкое шоссе, вл. 54-56); а возле "Теплого стана" - на 160 мест (Профсоюзная ул., вл. 125).

До 2020 года в столице будет обустроено 58 перехватывающих парковок вместимостью более 21 тысяч парковочных мест.

До 2020 года в Москве планируется построить 273 транспортно-пересадочных узла. В их составе планируется размещать платформы посадки и высадки пассажиров, кассы и автоматы по продаже билетов и проходы к различным видам транспорта. Помимо этого, на территории пересадочных узлов появятся залы ожидания и перехватывающие парковки.

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Строительство транспортно-пересадочных узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города.

Станция "Боровское шоссе" будет расположена между "Солнцево" и "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, ее планируют открыть в 2017 году.

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