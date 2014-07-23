Дмитрий Пегов: Мы разберемся, почему произошла авария в метро

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов официально представил нового начальника столичного метрополитена Дмитрия Пегова руководящему составу и сотрудникам подземки, сообщает Агентство "Москва".
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Максим Ликсутов подчеркнул, что перед новым руководителем метро стоит задача "вернуть доверие москвичей к метрополитену как к самому надежному в мире". В свою очередь, Дмитрий Пегов пообещал разобраться в причинах, приведших к трагедии на Арбатско-Покровской линии метрополитена. "Трагический случай произошел по безалаберности отдельных работников, и надеюсь, что мы разберемся с этой ситуацией, разберемся, почему стал возможен этот случай", - сказал Пегов.
Новый глава подземки считает, что некоторые технологические процессы в московском метро нуждаются в корректировке, а некоторые, возможно, и в замене. Он отметил, что перед новым руководством стоят большие непростые задачи, однако Дмитрий Пегов заверил, что благодаря совместной работе руководства с коллективом метрополитена поставленные задачи удастся выполнить.
22 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин сообщил, что отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина. По словам мэра, трагедия, произошедшая на Арбатско-Покровской линии, перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро последний год. В связи с этим Беседин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.
Начальником метрополитена назначен Дмитрий Пегов. Ранее он работал в ОАО "РЖД", где с февраля 2010 года возглавлял дирекцию скоростного сообщения.
В 2004 году был назначен на пост начальника моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
С июня 2009 года занимает должность начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения - структурного подразделения Дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД".
Пегов курировал запуск первых скоростных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, составов Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки и старт движения электропоездов "Ласточка" на целом ряде направлений по всей России.
Дмитрий Пегов имеет два высших образования. В 1997 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности "Локомотивы (электровозы и электропоезда)" с присвоением квалификации инженера-электромеханика. В 2013 году – Государственный университет – Высшая школа экономики по специальности "Юриспруденция" с присвоением квалификации юрист.
Помимо этого, Дмитрий Пегов имеет дипломы о дополнительной профессиональной переподготовке и повышении квалификации, в том числе по программе "Общественный транспорт и безопасность производственных процессов", а также степень MBA в Санкт-Петербургском государственном университете.