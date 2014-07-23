Дмитрий Пегов: Мы разберемся, почему произошла авария в метро

Нового главу метрополитена представили коллективу столичной подземки

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов официально представил нового начальника столичного метрополитена Дмитрия Пегова руководящему составу и сотрудникам подземки, сообщает Агентство "Москва".

Максим Ликсутов подчеркнул, что перед новым руководителем метро стоит задача "вернуть доверие москвичей к метрополитену как к самому надежному в мире". В свою очередь, Дмитрий Пегов пообещал разобраться в причинах, приведших к трагедии на Арбатско-Покровской линии метрополитена. "Трагический случай произошел по безалаберности отдельных работников, и надеюсь, что мы разберемся с этой ситуацией, разберемся, почему стал возможен этот случай", - сказал Пегов.

Новый глава подземки считает, что некоторые технологические процессы в московском метро нуждаются в корректировке, а некоторые, возможно, и в замене. Он отметил, что перед новым руководством стоят большие непростые задачи, однако Дмитрий Пегов заверил, что благодаря совместной работе руководства с коллективом метрополитена поставленные задачи удастся выполнить.

22 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин сообщил, что отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина. По словам мэра, трагедия, произошедшая на Арбатско-Покровской линии, перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро последний год. В связи с этим Беседин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Начальником метрополитена назначен Дмитрий Пегов. Ранее он работал в ОАО "РЖД", где с февраля 2010 года возглавлял дирекцию скоростного сообщения.