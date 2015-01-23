В торговых галереях метро не будут продавать алкоголь и сигареты

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В торговых галереях столичной подземки не будут продавать табак и алкогольные напитки, сообщила заместитель руководителя департамента транспорта Алина Бисембаева.

"Мы проводили исследования с целью узнать, что пассажирам нужно покупать на конечных станциях и в центре. Исходя из разных потребностей, мы и будем формировать ассортимент товаров", - передает слова Бисембаевой корреспондент M24.ru.

По словам замглавы департамента транспорта, власти ставят задачу обеспечить максимальную поддержку малого бизнеса, для этого разрабатывается специальная программа совместно с департаментом науки.

В метро появятся новые торговые киоски

Отметим, 26 декабря после ремонта открылась торговая галерея в подуличном переходе метро "Новокосино". Ее временно закрывали, чтобы обработать деревянные покрытия огнезащитным лаком и настроить систему пожаротушения. Теперь галерея соответствует всем противопожарным правилам.

Торговая галерея в подземном переходе у станции метро "Новокосино" - первая в городе. Ее презентовали в конце августа. В стеклянных ларьках площадью от 15 до 40 квадратных метров разместились магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков.

Строительно-монтажные работы по установке павильонов сейчас выполняют на следующих станциях:

Люблино;

Кожуховская;

Выставочная;

Аннино;

Чкаловская;

Каховская;

Деловой центр;

Лесопарковая;

Марьино;

Новогиреево;

Речной вокзал;

Варшавская;

Парк Победы.

В рамках реконструкции в переходах появятся широкоформатные магазины и обновленные торговые галереи. Они будут включать в себя небольшие торговые павильоны и зоны автоматизированной торговли. Кроме того, в столичных переходах планируется открыть магазины Metro и "Ашан", а в вестибюлях станций хотят установить почтоматы (автоматы по выдаче посылок).