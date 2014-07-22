Эксперт: Дмитрий Пегов - грамотный специалист и руководитель

Новым руководителем столичного метро назначен Дмитрий Пегов

Новый начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов является грамотным специалистом и хорошим руководителем, считает эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства (ERA) Роман Мунге.

"Говорить о какой-то его деятельности сейчас и о том, что будет происходить дальше, пока мне очень трудно. На своем посту господин Пегов никаких нарушений не допускал. "Сапсаны" ходят, несмотря на известные технические проблемы, в работе "Ласточек" тоже практически никаких отказов не было. Я не могу назвать его ни административным гением, ни лицом, которое совершает какие-то колоссальные прорывы. Он хороший специалист и руководитель. Дмитрий Пегов работает, делает свое дело", - отметил Роман Мунге.

По его мнению, наблюдать за деятельностью Дмитрия Пегова будет интересно. Мунге добавил, что глава метрополитена способен привнести новое в работу столичной подземки. "В общем виде сейчас метро - это такая структура, которая требует прихода профессионала, транспортника, человека, имеющего очень четкие представления о роли сотрудников в этой работе, человека, который сделает открытый транспорт для открытого города", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что 22 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин сообщил, что отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина. По словам мэра, трагедия, произошедшая на Арбатско-Покровской линии, перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро последний год. В связи с этим Беседин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Начальником метрополитена назначен Дмитрий Пегов. Ранее он работал в ОАО "РЖД", где с февраля 2010 года возглавлял дирекцию скоростного сообщения.