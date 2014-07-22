Метро вернут статус безопасного и надежного транспорта - Дмитрий Пегов

Дмитрий Пегов. Фото: dt.mos.ru

Новый начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов пообещал вернуть подземке статус безопасного, надежного и пунктуального транспорта.

"Вернуть москвичам то доверие, которое у них сложилось к метрополитену, чтобы они не боялись метрополитена и могли пользоваться его услугами каждый день", - отметил Дмитрий Пегов, отвечая на вопрос журналистов о том, какую задачу он видит главной в своей новой должности.

Кроме того, начальник метро сообщил, что в своей работе будет опираться на уже существующий коллектив метро. "Там очень много грамотных специалистов, я думаю, что мы найдем общий язык и взаимопонимание", - добавил Пегов. Он отметил, что уже сегодня планирует посетить участок Арбатско-Покровской линии метро, где произошло ЧП. "Самое главное в первое время - это, конечно же, выяснить причины до конца, разобраться, что произошло. Та трагедия, которая случилась 15 числа - погибли люди, - это, конечно, очень неприятный факт из жизни метрополитена", - сказал начальник подземки.

Во избежание повторения ЧП планируется провести проверку технологических процессов в метро, добавил Дмитрий Пегов. "Буду изучать мировой опыт, чтобы привнести в работу метро самые передовые технологии", - уточнил он.

Новым руководителем столичного метро назначен Дмитрий Пегов

Напомним, что 22 июля в ходе заседания правительства Сергей Собянин сообщил, что отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина. По словам Собянина, трагедия, произошедшая на Арбатско-Покровской линии, перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро последний год. В связи с этим Беседин освобожден от занимаемой должности.

Начальником метрополитена назначен Дмитрий Пегов. Ранее он работал в ОАО "РЖД", где с февраля 2010 года возглавлял дирекцию скоростного сообщения. M24.ru спросило у экспертов, почему главой столичной подземки стал именно Дмитрий Пегов и что изменится в работе метрополитена с приходом нового руководителя.

Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства (ERA) Роман Мунге : "Говорить о какой-то его деятельности сейчас и о том, что будет происходить дальше, пока мне очень трудно. На своем посту господин Пегов никаких нарушений не допускал. "Сапсаны" ходят, несмотря на известные технические проблемы, в работе "Ласточек" тоже практически никаких отказов не было. Я не могу назвать его ни административным гением, ни лицом, которое совершает какие-то колоссальные прорывы. Он устойчивый специалист и хороший руководитель. Дмитрий Пегов работает, делает свое дело. : "Говорить о какой-то его деятельности сейчас и о том, что будет происходить дальше, пока мне очень трудно. На своем посту господин Пегов никаких нарушений не допускал. "Сапсаны" ходят, несмотря на известные технические проблемы, в работе "Ласточек" тоже практически никаких отказов не было. Я не могу назвать его ни административным гением, ни лицом, которое совершает какие-то колоссальные прорывы. Он устойчивый специалист и хороший руководитель. Дмитрий Пегов работает, делает свое дело. С точки зрения стандартов качества, конечно, будет очень интересно посмотреть, что Дмитрий Пегов нового привнесет. Однако сейчас я совсем не представляю, в каком направлении правительство города планирует развивать метрополитен. В общем виде сейчас метро - это такая структура, которая требует прихода профессионала, транспортника, человека, имеющего очень четкие представления о роли сотрудников в этой работе, человека, который сделает открытый транспорт для открытого города".



Главный технолог Международной ассоциации "Метро" Вячеслав Курышев : "Что плохого сейчас есть на московском метрополитене, что можно еще улучшить в ее работе? Статистическая информация подтверждает, что московское метро - самая лучшая подземка в мире по безопасности. : "Что плохого сейчас есть на московском метрополитене, что можно еще улучшить в ее работе? Статистическая информация подтверждает, что московское метро - самая лучшая подземка в мире по безопасности. Руководить приятно, но работу выполняют маленькие винтики, вот именно здесь и нужно иметь хороших специалистов. А их сейчас и нет. Наверно, их и надо менять в первую очередь. Надо, чтобы были ответственные работники, которые бы шли на работу ни как на каторгу".

