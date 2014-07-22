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22 июля 2014, 11:22

Метро вернут статус безопасного и надежного транспорта - Дмитрий Пегов

метро метрополитен Дмитрий Пегов

Дмитрий Пегов. Фото: dt.mos.ru

Новый начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов пообещал вернуть подземке статус безопасного, надежного и пунктуального транспорта.

"Вернуть москвичам то доверие, которое у них сложилось к метрополитену, чтобы они не боялись метрополитена и могли пользоваться его услугами каждый день", - отметил Дмитрий Пегов, отвечая на вопрос журналистов о том, какую задачу он видит главной в своей новой должности.

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Кроме того, начальник метро сообщил, что в своей работе будет опираться на уже существующий коллектив метро. "Там очень много грамотных специалистов, я думаю, что мы найдем общий язык и взаимопонимание", - добавил Пегов. Он отметил, что уже сегодня планирует посетить участок Арбатско-Покровской линии метро, где произошло ЧП. "Самое главное в первое время - это, конечно же, выяснить причины до конца, разобраться, что произошло. Та трагедия, которая случилась 15 числа - погибли люди, - это, конечно, очень неприятный факт из жизни метрополитена", - сказал начальник подземки.

Во избежание повторения ЧП планируется провести проверку технологических процессов в метро, добавил Дмитрий Пегов. "Буду изучать мировой опыт, чтобы привнести в работу метро самые передовые технологии", - уточнил он.

Новым руководителем столичного метро назначен Дмитрий Пегов

Напомним, что 22 июля в ходе заседания правительства Сергей Собянин сообщил, что отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина. По словам Собянина, трагедия, произошедшая на Арбатско-Покровской линии, перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро последний год. В связи с этим Беседин освобожден от занимаемой должности.

Начальником метрополитена назначен Дмитрий Пегов. Ранее он работал в ОАО "РЖД", где с февраля 2010 года возглавлял дирекцию скоростного сообщения. M24.ru спросило у экспертов, почему главой столичной подземки стал именно Дмитрий Пегов и что изменится в работе метрополитена с приходом нового руководителя.

Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства (ERA) Роман Мунге: "Говорить о какой-то его деятельности сейчас и о том, что будет происходить дальше, пока мне очень трудно. На своем посту господин Пегов никаких нарушений не допускал. "Сапсаны" ходят, несмотря на известные технические проблемы, в работе "Ласточек" тоже практически никаких отказов не было. Я не могу назвать его ни административным гением, ни лицом, которое совершает какие-то колоссальные прорывы. Он устойчивый специалист и хороший руководитель. Дмитрий Пегов работает, делает свое дело.

С точки зрения стандартов качества, конечно, будет очень интересно посмотреть, что Дмитрий Пегов нового привнесет. Однако сейчас я совсем не представляю, в каком направлении правительство города планирует развивать метрополитен. В общем виде сейчас метро - это такая структура, которая требует прихода профессионала, транспортника, человека, имеющего очень четкие представления о роли сотрудников в этой работе, человека, который сделает открытый транспорт для открытого города".

Главный технолог Международной ассоциации "Метро" Вячеслав Курышев: "Что плохого сейчас есть на московском метрополитене, что можно еще улучшить в ее работе? Статистическая информация подтверждает, что московское метро - самая лучшая подземка в мире по безопасности.

Руководить приятно, но работу выполняют маленькие винтики, вот именно здесь и нужно иметь хороших специалистов. А их сейчас и нет. Наверно, их и надо менять в первую очередь. Надо, чтобы были ответственные работники, которые бы шли на работу ни как на каторгу".

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин: "Вопрос в том, что на любом метрополитене существуют технические регламенты, правила безопасности и так далее. Ничего нового в этом смысле слова никакой начальник вносить не будет. Новый руководитель разберется на уровне менеджмента большой транспортной компании, почему на самом безопасном виде транспорта, который только придуман людьми, произошла такая катастрофа. Он разберется, что из существующих регламентов было нарушено на системном уровне. Тогда он и будут принимать соответствующие решения.

Конечно, он будет переносить опыт своей предыдущей работы на нынешнюю. А дальнейшие кадровые перестановки в метро - это уже ответственность нового начальника".

Сюжет: Как работает власть

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