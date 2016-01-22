Станцию метро "Саларьево" откроют в ближайшее время

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На станции метро "Саларьево" Сокольнической линии идут последние пуско-наладочные работы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, передает корреспондент сетевого издания m24.ru.

Сейчас специалисты налаживают технологическое оборудование, чтобы увязать ранее запущенную станцию "Румянцево" с "Саларьево".

"Мы планируем запустить ее с пассажирами в ближайшее время. Сейчас ведется наладка систем автоматизации для безопасного движения поездов", - отметил Бочкарев.

На станциях "Румянцево" и "Саларьево" завершено основное строительство

Напомним, 18 января открыли первую станцию метро в ТиНАО – "Румянцево" Сокольнической линии. Она расположена сразу за Московской кольцевой между бизнес-центром и Киевским шоссе.

Попасть в метро можно с двух сторон, рядом уже готова большая перехватывающая парковка. По прогнозам, после запуска станции, маршрут до "Охотного Ряда" и Кремля займет всего 30 минут. Станция стала 199-й в столичном метро.

Помимо станции "Саларьево", в этом году планируют открыть еще 12 новых станций метро. На Люблинско-Дмитровской линии появятся станции "Бутырская", "Петровско-Разумовская" и "Фонвизинская".

На строящемся Третьем пересадочном контуре откроют пять новый станций – "Петровский парк", "Хорошевская", "Ходынское поле", "Шелепиха" и "Деловой центр".

Станция "Ховрино" появится на Замоскворецкой линии и станции "Минская", "Ломоносовский проспект", "Раменки" на Калининско-Солнцевской линии.