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Город

22 января 2015, 20:31

Ректор МГУ опроверг существование входа в "Метро-2" в подвале вуза

метро Виктор Садовничий МГУ Метро-2

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Ректор МГУ Виктор Садовничий опроверг слухи о входе в так называемое "Метро-2", который якобы существует в подвалах университета, сообщает "Интерфакс".

"Никакого метро здесь нет, но из этого подвала есть вентиляционные лазы, по которым можно выползти даже на Красную Пресню. Лазы заварены, но есть группы людей, которые туда лазают. Это очень опасно, мы с ними боремся", - сообщил Садовничий.

Тем не менее, популярная городская легенда появилась не без причин. "Рядом с МГУ соседствуют территории, где есть целые подземные города, но их я называть не буду", - заявил он.

Ректор МГУ рассказал, что во времена СССР под зданием находился городской штаб обороны. После распада Советского Союза часть оборудования вывезли, другую часть бросили. В результате подвал пришлось чистить с дозиметрами, так как там появилась радиация.

Отметим, что "Метро-2" - название якобы существующих московских подземных транспортных сооружений. Термин ввел автор романа "Преисподняя" Владимир Гоник. Роман, опубликованный в 1992 году в журнале "Юность", был написан на основе собранных сведений о бункерах и связывающих их линиях секретного метро.

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