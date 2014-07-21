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21 июля 2014, 12:00

ТПУ "Нагатинская" свяжет железную дорогу и метрополитен

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Фото: invest.mos.ru

ТПУ "Нагатинская" планируется разместить у станции метро "Нагатинская" и платформы "Нижние Котлы" вблизи пересечения Варшавского шоссе с Нагатинской улицей. Таким образом, узел свяжет между собой железную дорогу и метрополитен, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Согласно проекту планировки, объекты ТПУ расположатся на участке площадью 10 га. Планируется, что на первом уровне ТПУ пассажиры метро будут выходить к платформе железной дороги по направлению в область либо на перехватывающую парковку и остановки наземного транспорта.

Развитие ТПУ до 2020 года

На втором уровне можно будет пересесть на железную дорогу по направлению в Москву и выйти к остановкам на Варшавском шоссе.

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Общая площадь объектов ТПУ составит 213 840 квадратных метров. В составе объекта появятся помещения транзитного движения пассажиров, зоны ожидания, а также перехватывающий паркинг на 840 машино-мест.
Префектуре ЮАО уже поручено провести публичные слушания по проекту планировки.

Напомним, что до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ. Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, а также разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик.

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