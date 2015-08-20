Эскалаторы на станции метро "Чистые Пруды" проверили после ЧП с ребенком

Эскалатор, на котором травмировался ребенок, исправен

В столичном метро заявили об исправности эскалатора в переходе станции метро "Чистые Пруды", где пострадал ребенок. Зазоры между движущимся полотном и ступенями соответствуют установленным нормативам, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной подземки.

Там пояснили, специалисты проверили техническое состояние эскалатора. "Установлено, что все механизмы эскалатора находятся в исправном состоянии, а зазоры между движущимся полотном и ступенями соответствуют установленным нормативам", – сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик получил серьезные травмы, когда спускался вместе с мамой на эскалаторе при переходе со станции метро "Чистые пруды" на "Тургеневскую".

По информации Агентства "Москва", гребенка эскалатора чуть не отрезала ребенку три пальца на ноге. С тяжелыми травмами малыш был госпитализирован в одну из столичных детских больниц.

В пресс-службе метро сообщили, что после поступления тревожного сигнала от пассажиров эскалатор был мгновенно остановлен дежурным.

Службы подземки проводят тщательную проверку в связи с инцидентом. "Изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных в переходе, с дежурных сотрудников метрополитена взяты письменные объяснения о случившемся", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что московский метрополитен разработал памятку для пассажиров, информирующую о правилах поведения в экстренных ситуациях.

Из памятки можно узнать, как должен действовать упавший на пути пассажир. При этом рассматривается два сценария – если человек получил при падении травмы и не может двигаться, а также если он не был травмирован и не испытывает трудностей с передвижением.

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Еще одним важным пунктом памятки является информация о том, как поступить человеку, вещи которого попали в гребенку эскалатора. Отмечается, что не нужно пытаться извлечь их самостоятельно: следует обратиться к дежурному у эскалатора или остановить движение ручкой "Стоп", которая находится на балюстраде.

Добавим, что ознакомиться с правилами безопасности можно на сайте метрополитена, а также в вагонах поездов и вестибюлях подземки.