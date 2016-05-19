Отделку платформы метро "Фонвизинская" завершили на 50% – Бочкарев

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Отделку платформы станции "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии гранитным покрытием завершили на 50 процентов, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, сейчас активно ведутся работы по отделке пилонов по правому пути, которые облицовывают Саянским мрамором и редким гранатовым амфиболитом из Лоухского района Карелии. Цоколь правой путевой стены уже облицован гранитом по всей ее длине.

"Фонвизинская" является трехсводчатой станцией пилонного типа с боковыми и средним станционными тоннелями, которую закладывают на глубине 65 метров. Станция строится на пересечении улиц Бутырская и Милашенкова рядом с остановкой монорельса "Улица Милашенкова" в Северо-Восточном округе столицы. Ее открытие запланировано до конца этого года.

Строительные работы на "Фонвизинской" выходят на завершающую стадию

"Станция "Фонвизинская" значительно улучшит транспортную доступность Бутырского района и разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию столичной подземки", – отметил руководитель московского депстроя.

Напомним, "Фонвизинская" строится в рамках строительства первого пускового участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Марьина Роща" до "Петровско-Разумовской". На данном участке должно появиться три новые станции: "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская".Ранее Сергей Собянин заявлял, что после открытия северного участка Люблинско-Дмитровской ветки метро столичный транспорт станет более доступным для почти 500 тысяч жителей города.