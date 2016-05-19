На станции "Динамо" после ремонта заработает один из эскалаторов

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

20 мая в северном вестибюле на станции "Динамо" Замоскворецкой линии метро после ремонта заработает один из эскалаторов.

Как следует из графика ремонтов на официальном сайте столичной подземки, ремонт эскалатора 1998 года выпуска длился два месяца.

Напомним, сегодня, 19 мая, закроется на ремонт один из эскалаторов на станции столичного метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии.

Ремонт продлится до 27 июня 2016 года. Всего на выход в город со станции расположено три эскалатора.