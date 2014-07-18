Движение по "синей" ветке метро могут запустить к 20.00

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Движение поездов по участку Арбатско-Покровской линии столичной подземки могут запустить около 20.00, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По словам чиновника, все ремонтно-восстановительные работы на участке уже проведены. При этом перед запуском движения метро все тоннели и платформы проверят кинологи и специалисты МЧС, после чего на линию выйдут тестовые поезда.

Ранее Бирюков сообщал, что рабочие провели демонтаж и разбор рельсо-шпальной решетки, и разделили первый вагон. Состояние несущих конструкций тоннеля испытывали спасатели, для этого применялся комплекс "Струна" (он предназначен для определения прочностных характеристик зданий после взрывов и землетрясений).

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.



Основная причина крушения поезда на "синей" ветке

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, пассажирам с тяжелыми травмами, выделят по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.