Ограничения движения 18 и 19 марта: что перекроют и как объехать

Некоторые вестибюли станций метрополитена закроют в предстоящие выходные, 18 и 19 марта, для проведения работ по благоустройству. Для проезда также будут недоступны несколько улиц. А вот изменений в работе наземного транспорта в эти дни не ожидается. Подробнее – в материале m24.ru.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Закрытие вестибюлей станций метро

В ближайшие выходные в рамках программы благоустройства закроют вестибюли нескольких станций подземки. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых.

С 22:00 пятницы, 17 марта, до открытия метрополитена в понедельник, 20 марта, для пассажиров будет закрыт западный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через восточный вестибюль.

Для проведения монтажных работ по установке новых турникетов закроют:

18 марта – северный вестибюль станции "Отрадное" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль;

– северный вестибюль станции "Отрадное" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль; 19 марта – северный вестибюль станции "Домодедовская" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль.

Также в выходные будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

С 15 по 29 марта для пассажиров закрыт южный вестибюль станции "Крылатское" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через северный вестибюль.

Кроме того, работы по благоустройству вестибюлей проводятся на станциях:

"Кутузовская" (северный вестибюль, до 5 мая);

"Петровско-Разумовская" (северный вестибюль, до 15 мая);

"Пионерская" (платформа и западный вестибюль, до 30 апреля);

"Полежаевская" (восточный вестибюль, до 30 декабря).

Перекрытия дорог

17 и 18 марта движение ограничат на ряде улиц в ЗАО в связи с проведением массовых мероприятий.

С 22:00 17 марта до 22:00 18 марта закрыта будет улица Косыгина от проспекта Вернадского до улицы Мосфильмовская. С 6:00 до 22:00 18 марта проехать нельзя будет по Университетскому проспекту от проспекта Вернадского до улиц Мосфильмовская, Академика Хохлова, Лебедева, Менделеевская, Колмогорова, а также по Мичуринскому проспекту от улицы Косыгина до Ломоносовского проспекта.

С 20 марта по 30 декабря движение транспорта ограничат на юге Москвы рядом со станцией метро "Ленинский проспект". Из-за ремонтных работ в северном вестибюле станции "Ленинский проспект" полностью перекроют Тупиковый проезд рядом с домом № 6 по улице Вавилова.

С 13 марта из-за ремонта инженерных коммуникаций проехать нельзя по одной полосе 1-го Ботанического проезда. Ограничения будут действовать круглосуточно до 27 марта в районе дома 10 по Лазаревскому проезду.

С 13 по 30 марта круглосуточно закрыты две полосы во 2-ом Южнопортовом проезде от дома 14/22 строение 3 до дома 18 строение 1. Движение транспорта ограничили в связи с реконструкцией железнодорожного переезда и строительством путепровода.

Фото: dt.mos.ru

С 1 по 25 апреля движение также ограничат на двух полосах во 2-ом Южнопортовом проезде, однако уже от дома 14/22 строение 3 и до дома 33 строение 1. Также с 1 по 25 апреля проехать нельзя будет по одной полосе на Южнопортовой улице от дома 40 до владения 46.

Два участка 1-й Тверской-Ямской улицы будут частично перекрыты в марте и апреле. Причиной ограничения стали работы на инженерных коммуникациях. Одна полоса закрыта для движения транспорта до 20 марта на участке между домами 9 и 29. Ограничения действуют круглосуточно. С 20 марта по 5 апреля перекроют одну полосу на участке от 1-го до 11-го дома.



До 28 апреля будет закрыт проезд на одной полосе по Косинской улице в районе дома № 43 на Вешняковской улице. Движение транспорта ограничено из-за строительства участка Северо-Восточной хорды.

Участок Садовнической набережной будет перекрыт до 1 июня в связи с реконструкцией инженерных коммуникаций. Ограничение будет действовать на участке Садовнической набережной от пересечения с Садовническим проездом до дома № 17.