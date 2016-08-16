Станцию метро "Мякинино" закроют на неопределенный срок

Станцию "Мякинино" синей ветки метро закроют с 22 августа

Станцию "Мякинино" Арбатско-Покровской линии московского метро закроют c 22 августа из-за несоответствия необходимому уровню транспортной безопасности. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичной подземки.

О дате открытия станции будет сообщено дополнительно.

В московском метро отметили, что закон о транспортной безопасности не может выполняться из-за неурегулированных имущественно-земельных отношений между собственником станции (Crocus Group). Этот вопрос должен был решиться еще с момента открытия станции в 2009 году, но до сих пор не решен.

Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции "Строгино" до станции "Волоколамская" будет осуществляться без остановки на станции "Мякинино".