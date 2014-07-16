Потерпевший аварию электропоезд не был застрахован

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Потерпевший аварию поезд московского метро, а также пострадавшее оборудование тоннеля не были застрахованы, сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на конкурсную документацию, предоставленную агентству аналитическим центром Национального рейтинга прозрачности закупок.

Как уточняется, в 2012-2013 годах этот подвижной состав страховал "Ингосстрах", а "Росгосстрах" на протяжении нескольких лет страховал имущество московского метрополитена. Последний же страховой договор на имущество подземки закончился в начале февраля этого года.

В этом году метро планировало застраховать электропоезда на сумму свыше 110 миллиардов рублей. В рамках соглашение должны были покрываться риски, связанные с эксплуатацией передаточных устройств, эстакад, путепроводов, шахт и коммуникаций. Отдельным пунктом в договоре значилось "крушение подвижного состава". В то же время недвижимое имущество метро планировало застраховать на 863 миллиардов.

Президент Национального союза страховщиков ответственности Андрей Юрьев, считает, что включение столичного метрополитена в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика увеличило бы стоимость проездного билета на метро не более, чем на 4 копейки.

Юрьев напомнил, что с 1 января прошлого года вступил в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). Метрополитен в законе получил особый статус: он имеет право не страховать свою ответственность, однако в случае чрезвычайного происшествия должен осуществлять выплаты на тех же условиях, что установлены в законе об ОСГОП.