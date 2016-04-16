До конца следующего года в метро планируют сменить систему оповещения

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Громкоговорители и систему оповещения планируют поменять в столичной подземке до конца следующего года. Об этом заявил первый замруководителя департамента транспорта Сергей Андрейкин, передает Агентство "Москва".

"Мы знаем эту проблему, но, к сожалению, инфраструктура метро очень старая и за один год ничего не поменять. Поэтому мы поэтапно все делаем. Качеством звуковой трансляции мы займемся в этом и в следующем году", – сказал он.

По его словам, в планах полностью сменить громкоговорители и систему оповещения. "Чтобы она была более громкой, четкой и лучше воспринималась", – добавил Андрейкин.

Ранее m24.ru сообщало, что реконструкцию подуличных переходов на 76 станциях столичного метро планируется завершить к концу мая. По программе в первый этап входят 84 станции. 41 из них уже были показаны комиссии, и предъявленные замечания устраняются.

Со сроками задержаны станции "Новогиреево", "Бибирево", "Чкаловская", "Марьино", "Ясенево" и "Люблино" из-за выявленных дефектах на несущих конструкциях. А работы на станциях метро "Китай-город" и "Третьяковская" начались позже из-за проведения голосований на портале "Активный гражданин".