Китайских инвесторов могут привлечь к продлению "красной" линии метро

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Для продления Сокольнической линии метро за станцию "Саларьево" московские власти планируют привлечь китайских инвесторов. Об этом сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает корреспондент M24.ru.

"В продлении метро от "Саларьево" на другие территории Новой Москвы возможно участие разных инвесторов, в том числе и китайских", - сказал Бочкарев.

Ранее о возможном продлении "красной" ветки на две станции после "Саларьево" сообщал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, Стройкомплекс уже подготовил соответствующие документы.

Как выглядит станция метро "Саларьево"

Впрочем, окончательное решение о строительстве пока не принято. Новые станции, как уточнил Хуснуллин, могут появиться в районе технопарка "Индиго" и центра "Фуд Сити" в Новой Москве.

Отметим, одна из китайских компаний также планировала вложить около 2 миллиардов долларов в строительство линии "Улица Новаторов" - "Столбово" (хорда на Коммунарку). Еще около еще около 4 миллиардов планировалось направить на возведение недвижимости "по ходу линии метро".

Из-за ситуации на валютном рынке рассмотрение проекта этого участка отложили, но в ноябре он уже находился в высокой степени готовности. Были подготовлена техническая документация и определены земельные участки под строительство.