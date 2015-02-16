Сроки открытия станций Второго кольца меняться не будут - Бочкарев

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Станции Третьего пересадочного контура будут построены, как и планировалось, в 2016 году. Об этом сообщил журналистам глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, все запланированные сроки по метро меняться не будут, передает корреспондент M24.ru. Так, станции Шелепиха, Хорошевшая, Ходынское поле и Деловой центр откроются в 2016 году. А вот открытие станции метро Ховрино будет сдвинуто на конец 2015 – начало 2016 года.

Третий пересадочный контур метро

Напомним, третий пересадочный контур соединит существующие линии подземки на пересечении с кольцевой. Это значительно сократит время пути для пассажиров. Им больше не придется пересаживаться на центральных станциях.

Первым построят участок "Нижняя Масловка" – "Деловой центр". Его запустят в 2016 году. Следом планируется построить "северный" участок ТПК до "Авиамоторной". Затем линию продлят до станции "Каширская".

Завершат строительство Третьего пересадочного контура южный и западный участки от "Каховской" до "Кунцевской". Планируется, что полностью ТПК введут в эксплуатацию в 2019 году.

Второе кольцо московского метро будет перевозить 550 миллионов пассажиров в год. Общая протяженность "второго кольца" метро составит 61 километр. Это будет самая длинная линия подземки. Она будет включать в себя 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог и 2 пересечения с Малым кольцом МЖД. На всех пересадочных станциях создадут транспортно-пересадочные узлы.

Добавим, что до 2020 года столичные власти планируют построить 150 километров линий и около 75 станций метро. Оно впервые придет и в Новую Москву – там запланировано продление двух действующих веток – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.