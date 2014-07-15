На "синей ветке" метро начались восстановительные работы

На месте ЧП в метро работают 70 компенсационных маршрутов - Дептранс
15 июля 2014, 13:35
На месте ЧП в метро работают 70 компенсационных маршрутов - Дептранс
На Арбатско-Покровской линии метро начались восстановительные работы на месте аварии поезда. Ремонтные бригады восстанавливают пути, а также убирают части вагонов, сообщает телеканал "Москва 24".
Напомним, в 8.38 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. По последним данным, всего пострадали 400 человек, за медпомощью обратились более 100 пассажиров, двенадцать человек погибли.
Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.
Ссылки по теме
К месту аварии прибыл Сергей Собянин, который поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также установить причину аварии в течение двух часов. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.
Пассажиров развозят компенсационные автобусы. Машины курсируют по маршруту линии метро с интервалами, соответствующими движению поездов.
Для родственников пострадавших организована "горячая линия" 8 (499) 787-25-86. Кроме того, создан пресс-центр для оперативного информирования населения.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что и поезд, и пути совсем недавно осматривались обходчиками и техническими специалистами.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: