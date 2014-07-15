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Москва 24

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15 июля 2014, 13:35

На "синей ветке" метро начались восстановительные работы

метро ремонт путей

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

На месте ЧП в метро работают 70 компенсационных маршрутов - Дептранс

На Арбатско-Покровской линии метро начались восстановительные работы на месте аварии поезда. Ремонтные бригады восстанавливают пути, а также убирают части вагонов, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, в 8.38 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. По последним данным, всего пострадали 400 человек, за медпомощью обратились более 100 пассажиров, двенадцать человек погибли.

Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

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К месту аварии прибыл Сергей Собянин, который поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также установить причину аварии в течение двух часов. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Пассажиров развозят компенсационные автобусы. Машины курсируют по маршруту линии метро с интервалами, соответствующими движению поездов.

Для родственников пострадавших организована "горячая линия" 8 (499) 787-25-86. Кроме того, создан пресс-центр для оперативного информирования населения.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что и поезд, и пути совсем недавно осматривались обходчиками и техническими специалистами.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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