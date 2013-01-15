Три новые станции сделали метро доступным для 600 тысяч человек

В 2012 году в Московском метрополитене были введены в эксплуатацию три новые станции с 8,5 километрами линий. Их запуск значительно упростил жизнь жителей прилегающих районов, помог разгрузить соседние линии и станции. Всего за прошедший год метро в шаговой доступности получили около 600 тысяч москвичей.

Фото: stroi.mos.ru

Самой новой в столичной подземке стала станция "Пятницкое шоссе", открытая 28 декабря на новом участке Арбатско-Покровской линии. Ее строительство приблизило метро к жителям Зеленограда и других населенных пунктов вдоль Пятницкого шоссе. Это улучшило транспортную ситуацию в районе Митино и близлежащих районах. Так, пассажиропоток станции "Митино" уменьшился в среднем на 8 тысяч человек в сутки, а на станции "Щукинская" пассажиропоток снизился примерно на 4 тысячи пассажиров.

Фото: stroi.mos.ru

24 декабря открылся новый участок Замоскворецкой линии от станции "Красногвардейская" до новой станции "Алма-Атинская". Запуск новой станции улучшил транспортное обеспечение 380 тысяч жителей районов Братеево, Зябликово и Южного Орехово-Борисово. Теперь они могут добираться в центр города без пересадок, время в пути для них сократилось на 10-20 минут. За счет открытия станции "Алма-Атинская" был существенно разгружен пересадочный узел "Красногвардейская" – "Зябликово". На станции "Борисово" среднесуточный пассажиропоток уменьшился на 6 тысяч человек, а на "Марьино" - на 3 тысячи человек, сообщает пресс-служба метрополитена.

Фото: mosmetro.ru

Новая станция Калининской линии - "Новокосино" – была открыта 30 августа. Она сняла перегрузку со станции "Новогиреево", пассажиропоток на которой снизился примерно на 30 тысяч человек в сутки. Кроме того, в целом улучшилось транспортное обслуживание района Новокосино и подмосковного города Реутова, где в общей сложности проживают около 200 тысяч человек. Новой станцией ежедневно пользуются 65 тысяч пассажиров. Часть из них составили москвичи, пересевшие на метро с личного транспорта благодаря работе перехватывающей парковки.

Кроме станций, в 2012 году для пассажиров открылись новые вестибюли. Так, второй вестибюль станции "Марьина роща" улучшил транспортное обслуживание жителей одноименного района, а южный вестибюль станции "Аннино" обеспечил шаговую доступность перехватывающей парковки, расположенной рядом со станцией. Также в минувшем году была введена в эксплуатацию первая очередь электродепо "Печатники", где построена база для технического обслуживания и ремонта подвижного состава, рельсосварочная станция и трехэтажное здание для ночного отдыха локомотивных бригад.