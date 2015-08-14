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14 августа 2015, 19:49

Метрополитен закупит несколько тысяч информационных рамок

метро госзакупки конкурсы метрополитен

Фото: m24.ru

Московский метрополитен объявил конкурс на закупку рамок для размещения информации. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Победитель конкурса должен поставить в общей сложности 3,6 тысячи рамок, в том числе 900 несветовых рамок формата А3 с прямым углом, столько же рамок со скругленным углом, 1200 несветовых рамок формата А1 и 600 световых рамок формата А3.

Итоги конкурса подведут в 11 сентября. На закупку информационных рамок метрополитен потратит почти 6 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы до 4 сентября.

Ранее m24.ru сообщало о том, что метрополитен планирует закупить более 1 тысячи панелей, которые установят между рамками металлодетекторов при входе на станции. Барьеры будут представлять собой плоскую перегородку, изготовленную из специального устойчивого к царапинам пластика толщиной 6 миллиметров, с алюминиевой окантовкой.

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Высота барьеров составит 75 сантиметров, ширина – от 60 до 90 сантиметров в зависимости от расположения металлодетекторов на конкретной станции.

Барьеры разместят на высоте 25 сантиметров от уровня пола. Крепиться к металлодетекторами изделия будут с помощью кронштейнов. Панели окрасят в красный цвет. Кроме того, на них нанесут фирменный логотип метрополитена.

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