Вестибюли трех станций метро закрыты на ремонт

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Вестибюли трех станций метро закрыты в эти выходные для проведения работ по благоустройству, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

До открытия метрополитена в понедельник не работает южный вестибюль станции "Коломенская". Пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем.

Также ля закрыт северный вестибюль станции "Южная". Ограничения действуют с 2:00 14 мая и до открытия метро 16 мая. Для входа в метро и выхода в город пассажиры могут воспользоваться соседним вестибюлем.

С 2:00 субботы и до открытия метрополитена в воскресенье закрыта выходная группа дверей вестибюля станции "Баррикадная". Вход и выход через турникеты и двери по входу.

Кроме того, 16 мая откроют вестибюль станции "Проспект Мира" Кольцевой линии после замены эскалаторных комплексов и реконструкции.

Напоминаем, из-за работ по замене эскалаторных комплексов закрыты:



до 28 февраля 2017 года станция "Фрунзенская";

до 31 августа 2017 года северный вестибюль станции "Красные ворота";

до 30 декабря 2016 года вестибюль № 1 станции "Полежаевская";

Также 1 мая начались ремонтно-строительные работы на станции "Черкизовская". Для входа и выхода пассажиров закрыт южный вестибюль. Пройти можно через соседний.