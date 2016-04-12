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Город

12 апреля 2016, 10:37

В столичном метро может появиться поезд в честь 75-летия Битвы под Москвой

метро транспорт Мосгордума Битва под Москвой тематические поезда

Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

Депутат Мосгордумы предложил запустить в столичном метро тематический поезд в честь 75-летия Битвы под Москвой. С соответствующей инициативой выступил глава комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

"Для Москвы это очень значимое событие. Главное, чтобы сделали красивые эскизы, чтобы мы не опошлили саму идею, это должно выглядеть тематично и интересно. Если красиво будет сделано, то идея получит поддержку, все будет зависеть от оформления. Мы готовы прорабатывать этот вопрос", – цитирует его слова Агентство "Москва".

Оргкомитет по празднованию 75-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск был создан в столице в декабре 2015 года.

12 апреля в День космонавтики на Таганско-Краснопресненской линии начнет курсировать "Космический поезд". Он станет 14 по счету тематическим составом в московском метро. В разные годы в подземке ездили составы с олимпийской символикой, вагоны "Поэзия в метро", "Курская дуга", "Акварель", "Красная стрела", "70 лет Победы", "Читающая Москва" и ретропоезда.

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