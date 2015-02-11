Вестибюли и подземные переходы восьми станций метро отремонтируют к осени

Фото:ТАСС/Максим Шеметов

К осени 2015 года закончится капитальный ремонт вестибюлей и подземных переходов на восьми станциях метро, сообщили M24.ru в столичной подземке. Так, на станции "Марксистская" появится система инфракрасного обогрева ступенек в подземных переходах.

"Весной планируется начать капитальный ремонт вестибюлей и переходов на восьми станциях метро. Он закончится в к осени", - пояснили в метрополитене.

По информации подземки, в вестибюлях и подземных переходах сделают облицовку стен и отремонтируют полы, установят отапливаемые торговые ларьки, заменят двери входа и выхода, улучшат освещение. Кроме того, где это необходимо, поменяют проводку, поставят вентиляторы и громкоговорители.

В планах метрополитена реконструировать вестибюли и переходы на следующих станциях:

Воробьевы горы

Пражская

Римская

Коньково

Юго-Западная

Крестьянская застава

Марксистская

Дубровка

На станции "Марксистская", к примеру, появится система инфракрасного обогрева ступенек в подземных переходах. Всего на ремонтные работы и установку нового оборудования метро потратит около 985 миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году на 43 станциях были отремонтированы полы платформ, также сделали капремонт крыш у себя вестибюлей. Ранее замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева сообщала, что до 2016 все переходы метро будут отремонтированы. Сейчас закончены проектные работы и создана архитектурная концепция переходов 96 станций. Здесь начаты строительно-монтажные работы.

Отметим, что некоторым станциям метро требуется более серьезная реконструкция с заменой эскалаторов. Так, 8 февраля на 11 месяцев закрылась станция "Бауманская". На ней установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль и установлены современные эскалаторы – вместо трех их станет четыре. В апреле на год закроют станцию "Проспект мира" Кольцевой линии. В том же месяце до февраля 2016 года будет закрыт один из вестибюлей станции "Ботанический сад". С июня 2015 года по август 2016 закроют станцию "Фрунзенская". Здесь заменят устаревшие эскалаторы.

Анатолий Федотов