Ламповый телевизор, аккордеон и посох: что забыли в метро в праздники

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Горожане в новогодние праздники забыли в метрополитене 79 вещей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя столичной подземки.

Все вещи, найденные на станциях метро, в вестибюлях и в вагонах поездов, поступили на склад. Треть из них уже возвращены владельцам. Пассажиры забывали в основном гаджеты, перчатки и шапки.

Но были и необычные находки, такие как посох, мешок Деда Мороза, а также письмо волшебнику. Кроме того, сотрудники подземки нашли форму Деда Мороза, больших плюшевых медведей, аккордеон и большой ламповый телевизор.

Вещи, за которыми не придут хозяева, через полгода утилизируются.

В этом году метро впервые работало круглосуточно в новогоднюю ночь. С 00:30 до 05:30 утра поезда ходили с интервалами до 10 минут.

Склад забытых в метро вещей работает на станции "Котельники" в восточном вестибюле станции (первый вагон из центра). Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

