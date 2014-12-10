В будущем году в вагонах метро расклеят больше схем

Фото: m24.ru

Новые схемы метро появятся в вагонах в 2015 году, сообщил Агентству "Москва" специалист службы пассажирских сервисов столичной подземки Михаил Морозовский.

"Сейчас заключается договор на изготовление новых схем метро. Схемы будут улучшенного формата, их количество в подвижном составе увеличится", - сказал Морозовский. Он отметил, что полупрозрачные схемы будут размещаться на окнах и дверях вагона. Первые схемы появятся в метро в конце января.

"Нужно провести конкурентные процедуры на изготовление этих схем, сама технология изготовления занимает две недели - и размещение. В будущем году все схемы будут обновлены", - добавил Морозовский.

Ранее M24.ru сообщало, что новая навигация в столичном метро будет двуязычной для удобства иностранных пассажиров. Кроме того, следующем году в столичной подземке появится интеллектуальная система видеонаблюдения.

Напомним, в первом квартале следующего года в столичном метро начнут заменять навигацию на станциях. Будут использоваться как привычные элементы навигации, так и новые - динамические табло с информацией об экстренных ситуациях, а также часы с обратным отсчетом времени до прибытия поезда. Ранее в подземке уже начали их установку.

Так, на прошлой неделе повесили экспериментальное табло на платформе станции "Проспект Мира" - у последнего вагона. По словам Дегтярева, в следующем году такие устройства появятся на всех станциях метро. Однако нынешние табло, которые отсчитывают, сколько минут нет поезда, останутся на своих местах - у первого вагона.

А в октябре на станциях метро "Кузнецкий мост", "Охотный ряд" и "Площадь Революции" появились элементы новой навигации. Там установили информационные колонны нового образца и указатели выходов.

На стекле обозначены не только станции метро, но и карта района. Также там размещена информация о велоинфраструктуре, пешеходных зонах и общественном транспорте.