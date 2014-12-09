Прокуратура развесит в метро плакаты о вреде "спайсов", алкоголя и курения

Фото: m24/Александр Авилов

Прокуратура московского метрополитена запускает в подземке социальную рекламу о вреде "спайсов", опасности проезда в нетрезвом виде, а также запрете курения в 15-метровой зоне от станций. Как рассказал M24.ru прокурор метро Александр Рыбак, плакаты во всех вагонах метро и рекламные щиты вдоль эскалаторов появятся до конца года.

По словам Рыбака, до конца года в метро разместят три вида плакатов. Первые будут информировать пассажиров о действии антитабачного закона на территории подземки.

"Все знают, что в метро курить нельзя, но не все в курсе, что это также запрещено на расстоянии до 15 метров от входа на станцию. А за это предусмотрен штраф от 500 рублей до 1,5 тысяч", сказал прокурор подземки.

Еще одна тема социальной рекламы – употребление курительных смесей - "спайсов". На плакатах будет надпись: : "Курительные смеси – это такие же наркотики, привыкание к ним наступает после первого приема. Не оставайтесь безучастными, от нас зависит физическое и психическое здоровье наших детей, родных и близких". "Также мы разъясняем, что человек, добровольно сдавший "спайсы", освобождается от уголовной ответственности, согласно примечанию к 228 статье Уголовного кодекса", - пояснил Александр Рыбак.

Также социальная реклама будет посвящена опасностям проезда в метро в нетрезвом виде. "Выше риск упасть с платформы на пути, потерять равновесие на эскалаторе, потому что пьяный пассажир неуверенно держится на ногах. Люди в нетрезвом виде могут провоцировать конфликты и быть агрессивны", - пояснил прокурор подземки.

Рыбак также отметил, что информация с плакатов в вагонах будет продублирована на рекламных щитах, установленные вдоль эскалаторов. "Пять процентов всех носителей в подземке предусмотрены для социальной рекламных", - пояснил прокурор.

В ноябре 2014 года столичные полицейские В ноябре 2014 года столичные полицейские пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась торговлей "спайсами" на станциях метрополитена. В результате обысков правоохранители изъяли около 900 пакетов с курительной смесью общим весом около двух килограммов, а также весы, пакеты для расфасовки. Антитабачный закон вступил в силу в ноябре 2013 года. С этого момента за курение на рабочих местах, на территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, в подъездах жилых домов, на вокзалах, возле метро и в аэропортах начали взимать штрафы от 500 до 1,5 тысяч рублей. Напомним, что 6 декабря в вагоне поезда метро на Таганско-Краснопресненской линии произошла драка. Пассажир в нетрезвом состоянии начал приставать к девушке и ее семилетнему брату. За них вступился мужчина, который сломал хулигану нос. Свидетели инцидента вызвали полицию, которая задержала мужчин. Пассажир, защищавший девушку, был оштрафован на 500 рублей.





Врач-нарколог кандидат медицинских наук Андрей Прокофьев сказал, что социальная реклама вряд ли подействует на людей, которые уже попали в зависимость, но зато может повлиять на их родственников и на тех, кто только думает попробовать "спайс" или начать курить.

Блогер, пишущий о метро, Александр Михайлов отметил, что подземка – это один из крупнейших рекламных рынков Москвы, поэтому нужно как можно больше использовать эту площадку в социальных целях. "В подземке каждый день ездит восемь миллионов пассажиров, в том числе молодежь и малообеспеченные слои населения, которые входят в группу риска", - пояснил блогер.

Он также добавил, что многие москвичи до сих пор действительно не знают, на каком расстоянии от входа в метро нельзя курить, и какие штрафы за это положены.

Майя Соерова