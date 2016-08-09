Запуск МЦК снизит нагрузку на основные ветки метро на 15%

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Запуск движения по Московскому центральному кольцу (МЦК) снизит нагрузку на основные ветки метро на 15 процентов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, после запуска МЦК в столице выстроится новая система транспортной логистики. Транзитные потоки из центра распределятся за пределы исторической части города, примыкающие территории станут доступнее, также уменьшится пассажиропоток в метро и частично освободятся дороги.

"Уменьшится пассажиропоток на железнодорожных вокзалах, жителям московских окраин и Подмосковья проще будет доезжать до центра города, чтобы спуститься в метро", – сказал Хуснуллин в интервью журналу "Недвижимость и цены".

Кроме того, специально для доступности МЦК разработано более 30 новых автобусных маршрутов.

"Большая Москва": Кольцевая железная дорога

Новая кольцевая железнодорожная линия станет вторым полноценным контуром метро, который будет полностью интегрирован в систему столичной подземки с помощью транспортно-пересадочных узлов.

Протяженность МЦК достигает 54 километров, по нему будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5–6 минут в часы пик. Всего на кольце будет 31 станция, из них 17 соединят с 11 линиями метро, еще 10 – с радиальными железнодорожными ветками. Весь подвижной состав оснастят энергосберегающим электрооборудованием.