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05 декабря 2014, 14:15

В декабре усилят работу полиции на транспорте - Ликсутов

метро безопасность полиция Максим Ликсутов наземный транспорт вестибюли

Фото: m24.ru

В декабре на столичном транспорте будет усилена работа правоохранительных органов. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, передает корреспондент M24.ru.

"Дептранс провел встречи с правоохранительными органами, в декабре будет усилена работа правоохранительных органов на транспорте, в метро. Такие же указания получили служба безопасности и контролеры", - заявил заммэра.

По его словам, столичные власти также будут тщательно контролировать уборку транспортно-пересадочных узлов в зимний период. "Мэр поручил всем службам максимально контролировать качество уборки на транспортно-пересадочных узлах, чтобы они были в максимально качественном состоянии", - сказал Ликсутов.

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Он также отметил, что начались работы по приведению в порядок вестибюлей метро. "В течение 2015 и 2016 года мы планируем отремонтировать все вестибюли. Также будет изменена торговля в переходах, чтобы там были товары первой необходимости и чтобы было комфортно находиться", - сказал он.

Ранее M24.ru сообщало, что столичный метрополитен объявил конкурс на выполнение работ по благоустройству вестибюлей станций и подземных пешеходных переходов.

Обновлены будут стены, потолки, лестницы и конструктивные элементы станций. Отремонтировать планируется вестибюли 13 станций:

  • "Люблино"
  • "Кожуховская"
  • "Выставочная"
  • "Анино"
  • "Чкаловская"
  • "Каховская"
  • "Деловой центр"
  • "Лесопарковская"
  • "Марьино"
  • "Новогиреево"
  • "Речной вокзал"
  • "Варшавская"
  • "Парк Победы"

При этом в ходе работ вестибюли станций не будут закрываться для пассажиров, планируется огородить только отдельные зоны проведения ремонта. Работы по благоустройству должны быть выполнены не позднее февраля следующего года.

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