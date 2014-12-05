В декабре усилят работу полиции на транспорте - Ликсутов

Фото: m24.ru
В декабре на столичном транспорте будет усилена работа правоохранительных органов. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, передает корреспондент M24.ru.
"Дептранс провел встречи с правоохранительными органами, в декабре будет усилена работа правоохранительных органов на транспорте, в метро. Такие же указания получили служба безопасности и контролеры", - заявил заммэра.
По его словам, столичные власти также будут тщательно контролировать уборку транспортно-пересадочных узлов в зимний период. "Мэр поручил всем службам максимально контролировать качество уборки на транспортно-пересадочных узлах, чтобы они были в максимально качественном состоянии", - сказал Ликсутов.
Ссылки по теме
Он также отметил, что начались работы по приведению в порядок вестибюлей метро. "В течение 2015 и 2016 года мы планируем отремонтировать все вестибюли. Также будет изменена торговля в переходах, чтобы там были товары первой необходимости и чтобы было комфортно находиться", - сказал он.
Ранее M24.ru сообщало, что столичный метрополитен объявил конкурс на выполнение работ по благоустройству вестибюлей станций и подземных пешеходных переходов.
Обновлены будут стены, потолки, лестницы и конструктивные элементы станций. Отремонтировать планируется вестибюли 13 станций:
- "Люблино"
- "Кожуховская"
- "Выставочная"
- "Анино"
- "Чкаловская"
- "Каховская"
- "Деловой центр"
- "Лесопарковская"
- "Марьино"
- "Новогиреево"
- "Речной вокзал"
- "Варшавская"
- "Парк Победы"
При этом в ходе работ вестибюли станций не будут закрываться для пассажиров, планируется огородить только отдельные зоны проведения ремонта. Работы по благоустройству должны быть выполнены не позднее февраля следующего года.