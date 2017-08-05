Будущее метро: в подземке появится новое кольцо к 2021 году

Строительство третьего пересадочного контура завершится за три-четыре года, пообещали власти Москвы. В ближайшие два года запустят поезда по северному полукольцу новой ветки метро.

Концепция станции "Петровский Парк". Фото: stroi.mos.ru

Протяженность нового кольца составит 66,7 км, на нем будет расположено 31 станция. Кольцевая ветка пересечется 17 раз с действующими радиальными линями, с семью станциями радиальных направлений московской железной дороги и двумя станциями московского центрального кольца.

Иллюстрация: stori.mos.ru

Третий пересадочный контур пройдет на расстоянии примерно 10 километров от Кольцевой линии метро. Северная часть нового контура от станции "Нижегородская улицы" до станции "Шелепиха" будет пролегать в пределах МЦК, а южная часть пройдут по районам, находящимся за станциями МЦК. Предполагается, что пассажиры благодаря новому кольцу смогут быстрее попадать из одной точки города в другую и экономить на поездке от 20 до 30 минут.

Первые пять станций нового кольца "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" откроют в конце этого года. В следующем году запланировано открытие станций: "Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная", "Нижняя Масловка", а также "Улица народного ополчения" и "Нижние Мневники" на западе от станции "Хорошевская". А еще через год поезда пойдут от "Нижней Масловки" до станции "Рубцовская" с остановками: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская".

Как назовут кольцо



В прошлом месяце москвичи предложили на "Активном гражданине" 47 тысяч названий для ТПК. Самым популярным вариантом стало "Большое кольцо". Оно встречается более чем в четырех тысячах ответов участников.



На втором месте – "Третье кольцо". Такой вариант предложили 1693 участника. Третье место заняла "Вторая кольцевая линия".



Другие популярные варианты названия – "Вторая кольцевая", "Деловое кольцо", "Объездная", "Орбита", "Индустриальная" и "Тройка".



Примечательно, что 33,64 процента участников голосования предложили сохранить за новой линией существующее рабочее название "Третий пересадочный контур".

Первый этап стройки



Участок от "Делового центра" до "Петровского парка" длиной 10,5 км строители планировали открыть еще в прошлом году, затем перенесли срок на лето этого года. Для метростроевцев этот участок оказался непростым из-за насыщенного водой грунта.

Сейчас все станции практически готовы, осталось навести последний марафет.



Станцию "Шелепиха" проложили на глубине 40 метров. Она будет иметь два вестибюля с выходами на Шелепихинское шоссе и к Шмитовскому проезду. Пассажиры смогут с нее пересесть на одноименную станцию МЦК, не выходя на улицу.

Концепция станции "Хорошёвская". Фото: stori.mos.ru

На станции "Хорошёвская" завершили облицовку пола, колонн и путевых стен, а также смонтировали эскалаторы. Новая станция будет расположена вдоль Хорошевского шоссе, к ней примыкают улицы Куусинена и четвертая Магистральная. Восточный вестибюль украсят художественными композициями по мотивам картин Казимира Малевича и его последователей – Родченко, Поповой и Экстер. "Хорошёвская" станет второй станцией московского метро в названии которой будет буква "ё". Первой станцией с буквой "ё" стала станция "Тропарёво" на Сокольнической линии, открытой 8 декабря 2014 года. "Хорошёвская" будет связана переходом со станцией "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии.

Концепция станции "ЦСКА" (старое название "Ходынское поле"). Фото: stori.mos.ru



Работы на "ЦСКА" завершатся осенью, обещают метростроевцы. Станцию на глубине 30 метров оформят в традиционных цветах московского футбольного клуба ЦСКА – синем и красном. Своды украсят картины, посвященные разным видам спорта, а на платформе установят бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста высотой около пяти метров. На постаментах скульптур выбьют герб ЦСКА.

Южный вестибюль станции выходит в парк "Ходынское поле", который сейчас возводят, а северный к дворцу спорта "Мегаспорт". Станция должна разгрузить другие станции метро: "Полежаевскую", "Сокол" и "Аэропорт". Предположительно, в сутки ей будут пользоваться до 120 тысяч человек, 12 тысяч человек в час пик. При желании с "ЦСКА" можно будет пересесть на станцию Зорге МЦК. Идти до нее примерно 20 минут, но планируют создать с удобный пешеходный проход.

Концепция станции "Петровский парк". Фото: stroi.mos.ru

Станция "Петровский парк" появится возле реконструируемого стадиона "Динамо". У станции будет два выхода на обе стороны Ленинградского проспекта и переход на станцию "Динамо". Цветовой фон станции будет выдержан в бело-зеленых тонах. Стены облицуют мрамором, а пол выложат гранитом. На платформе установят два ряда колонн. Ежедневно станция сможет принять 240 тысяч пассажиров, а в часы пик через нее будут проходить 24 тысячи человек в час.

Северо-восточный, второй этап



Второй участок третьего пересадочного контура длиной 12 километров включит станции: "Нижняя Масловка", "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная".



В 2018 году запустят поезда с остановками на станциях: "Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная", "Нижегородская", откроют также станцию "Нижняя Масловка". А через год станции "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка". Таким образом к 2019 году второй участок ТПК от "Нижней Масловки" до "Нижегородской" будет запущен полностью.

От "Петровского парка" тоннель кольца приведет на станцию "Нижняя Масловка", расположенную на глубине 64 метров прямо под Савеловским вокзалом. Ее планируют открыть в следующем году. Оба станционных тоннеля как левого, так и правого, по словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, проложены.

Концепция станции "Шереметьевская". Фото: stroi.mos.ru

В июле этого года строители начали работы на станции метро "Шереметьевская", следующей станции от "Нижней Масловки" по часовой стрелке. Ее возведут на глубине 70 метров. А располагаться она будет между четвертым и пятым проездами Марьиной Рощи. Здесь пассажиры смогут перейти на станцию "Марьина Роща" Дмитровско-Люблинской ветки. Станцию планируют оформить в стиле старинной усадьбы с эстетикой светлого фарфора и выпуклыми колоннами, облицованными гранитом.

Станция "Рубцовская" расположится вдоль Семеновской набережной и будет иметь пересадку на Казанское направление Московской железной дороги, а также на станцию метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской ветки. По проекту запланированы два выхода с платформы на Семеновскую набережную и к железнодорожной платформе Электрозаводская. Пассажиропоток здесь может достигать 337 тысяч человек в сутки.

Станция "Лефортово" расположится в сквере у кинотеатра "Спутник" в одноименном районе Москвы. Два выхода поведут к улице Солдатская и улице Наличная. Пользоваться станцией, по всей вероятности, будут 135 тысяч человек в день.

Сейчас на строительных площадках "Рубцовской" и "Лефортова" идет работа по выносу инженерных сетей, устройству ограждения котлованов станционного комплекса и монтажно-щитовой камеры. В ближайшее время метростроевцы проложат тоннель между двумя станциями.

Концепция станции "Стромынка". Фото: stroi.mos.ru

По всему вестибюлю "Стромынки", "колонной станции мелкого заложения", будут идти поддерживающие свод колонны. Выходы из северного вестибюля будут вести в подуличный переход под Сокольническим Валом, к парку "Сокольники" и трамвайному кольцу, а из южного вестибюля — на улицу Стромынку. Кроме того, будущая станция образует пересадочный узел со станцией "Сокольники" Сокольнической линии Московского метрополитена. Строители приступили к работам по устройству ограждающих конструкций станционного котлована станции.



Через год также планируется открыть две станции на западе контура: "Народного ополчения" и "Мневники". Они станут продолжением контура от станции "Хорошёвская" против часовой стрелки.

По словам Андрея Бочкарева, сегодня в активной фазе строительства находится около 25 километров третьего пересадочного контура ТПК.

Южное полукольцо



Юго-восточная часть контура займет участок длиной 11,5 километра. Между "Каширской" и "Нижегородской" расположатся еще четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Начнется участок рядом со станцией "Каширская" под территорией музея-заповедника "Коломенское".

Тоннели пройдут под Коломенской улицей, пересекут Москву-реку и далее протянутся под улицей Гурьянова к действующей станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии. Затем, пересекая Курское направление Московской железной дороги, участок второго кольца метро выйдет к станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Далее линия проходит вдоль Люблинской и Газгольдерной улиц с выходом на Рязанский проспект к станции "Нижегородская улица". Расчетная нагрузка станций составит от 55 до 360 тысяч человек в сутки.

Станция "Кленовый бульвар" проектируется вдоль Коломенской улицы с учетом возможности организации пересадки из восточного торца на перспективную станцию линии метрополитена ТПК – район Бирюлево – территория ТиНАО.



Станция "Нагатинский Затон" расположится в одноименном районе Москвы и также вдоль Коломенской улицы. У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Коломенская. Станция "Печатники" проектируется севернее пересечения улицы Гурьянова к Шоссейной улице, с двумя вестибюлями и выходами к Шоссейной улице, улице Гурьянова, полиграфическому комплексу "Пушкинская площадь", проектируемой производственной и общественной застройке, остановкам наземного транспорта. Она будет пересадочной со станцией "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

В Печатниках между Шоссейной улицей и Курским направлением Московской железной дороги, появится станция "Текстильщики", пересадочная со станцией "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Предусмотрены два вестибюля и выходы к остановочному пункту Текстильщики Курского направления Московской железной дороги.

Концепция станции "Нижегородская улица". Фото: stroi.mos.ru

Станции "Нижегородская улица" Кожуховской линии и ТПК проектируются в одном станционном комплексе вдоль Рязанского проспекта у пересечения с Малым кольцом Московской железной дороги. У них будет один вестибюль с выходами на обе стороны Рязанского проспекта, к остановочному пункту Московского центрального кольца и к проектируемой станции электричек на Горьковском направлении.

Юго-западная часть кольца



Последний участок большого кольца от станции "Каховская" до "Мневников" включит станции: "Терехово", "Можайская", "Давыдково", "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская". Начать строительство станций планируется в 2019 году.



Три станции построит китайская компания



Три станции: "Аминьевское шоссе", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" – построит китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC). "Китайцев мы пригласили, потому что у нас не хватает ресурсов, к тому же это создаст конкуренцию для наших подрядчиков, они начнут работать более бойко", – сказал ранее m24.ru Андрей Бочкарев.

Планы на 2017 год





Концепция станции "Окружная". Фото: stroi.mos.ru

До конца года метростроители пообещали сдать три станции на Люблинско-Дмитровской линии: "Окружную", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", расположенные на участке от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Точную дату пуска отрезка длиной 6,1 километра для пассажиров глава департамента строительства называть отказался, обозначив лишь ориентировочное время – конец года. Тогда же можно ожидать и открытие семи станций Калининско-Солнцевской ветки: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка".

Розовая ветка



Кожуховская линия московского метро примет первых пассажиров в конце 2018 года. Ее протяженность составит более 17 километров. На линии построят девять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская улица", "Стахановская", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевксого", "Люберецкая", "Некрасовка". На карте метро новую радиальную линию обозначат розовым цветом. С запуском новой ветки метро станет комфортнее пассажирам, которые пользуются самой загруженной на сегодняшний день линией — Таганско-Краснопресненской.

Кожуховская линия пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: они пересекутся в районе станции "Лермонтовский проспект".

После 2020 года



До конца года подготовят проект планировки Рублево-Архангельской линии метро. Она будет брать начало от станции "Шелепиха" третьего пересадочного контура. Семь станций новой линии "Шелепиха", "Улица Народного ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" планируют построить после 2020 года. Линия пройдет от Пресненского района до района Кунцево, а также затронет территории подмосковного Красногорска. Ветку свяжут с Рижским направлением московской железной дороги.



После 2020 года метро может прийти в подмосковные Мытищи. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, вопрос о строительстве ветки в Мытищи столичные власти рассмотрят после 2020 года. Скорее всего, за пределы Москвы протянут Калужско-Рижскую линию от станции "Медведково".

Планы на 2035 год



Протяженность линии Московского метрополитена до Зеленограда может составить 45 километров. Она пойдет из центра города. Об этом говорится в документах Москомархитектуры.

После 2035 года планируется строительство линии метрополитена из центральной части Москвы в Зеленоград. Она пройдет вдоль Ленинградского шоссе, Панфиловского проспекта до станции Крюково Октябрьской железной дороги и далее в район Крюково. Общая протяженность линии должна составить 45 километров, в том числе 10 километров расположится на территории самого Зеленограда. Также здесь построят электродепо для обслуживания новой линии.

Концепция станции "Улица Новаторов". Фото: stori.mos.ru

К 2035 году две линии подземки построят в Новой Москве. Одна линия метро пройдет из центра Москвы до станции "Улица Новаторов" Третьего пересадочного контура (ТПК), оттуда линию протянут до административно-делового центра "Коммунарка" в ТиНАО, и далее она дойдет до Троицка и деревни Красная Пахра.

Еще одна новая ветка пройдет от станции ТПК "Нагатинский затон" в поселение Рязановское через аэропорт Остафьево и дотянется до деревни Тарасово.



Также построят новые станции на Сокольнической линии: после "Саларьево" появится станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Всего на присоединенных территориях построят 29 станций и 65 километров путей. Помимо этого, планируется строительство Рублево-Архангельской ветки. Новая линия будет включать в себя семь станций: "Шелепиха", "Улица Народного ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Линия пройдет от Пресненского района до района Кунцево, а также затронет территории подмосковного Красногорска. В городе достраивают Кожуховскую линию метро. Станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" практически построены, полностью строительство Кожуховской линии планируют завершить до конца 2018 года.