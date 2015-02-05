Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Фото: m24.ru

Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичной подезмки восстановлено, сообщил M24.ru пресс-секретарь начальника московского метро Андрей Кружалин.

Кроме того, с увеличенным интервалом в сторону центра шли поезда на Калужско-Рижской линии. В настоящее время поезда двигаются в обычном графике.

В то же время в метро опровергли информацию некоторых СМИ о том, что это было связано с поломкой стрелки на станции "Октябрьская".

Ранее M24.ru сообщало, что утром были увеличены интервалы движения поездов на "фиолетовой" ветке. Задержки были вызваны поломкой светофора.

Отметим, последний раз движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии задерживалось почти месяц назад - 8 января. Там на "Пушкинской" пассажир упал на рельсы. Чтобы его достать, пришлось снимать напряжение с контактного рельса.